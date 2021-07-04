سياسة
2 دقيقة قراءة
إعلام عبري: طائرة حربية مغربية تحطّ بقاعدة إسرائيلية لتشارك في تدريب عسكري
قالت وسائل إعلام عبرية الأحد، إن طائرة حربية مغربية وصلت إلى قاعدة حتسور الجوية جنوبي إسرائيل، للمشاركة في مناورات دولية بقيادة الولايات المتحدة هذا الأسبوع. ولم تعلّق السلطات المغربية على حديث الإعلام الإسرائيلي.
إعلام عبري: طائرة حربية مغربية تحطّ بقاعدة إسرائيلية لتشارك في تدريب عسكري
قناة "كان" الإسرائيلية أكدت أن طائرة مغربية حطّت صباح الأحد في قاعدة حتسور الإسرائيلية
4 يوليو 2021

قالت وسائل إعلام عبرية الأحد، إن طائرة حربية مغربية وصلت إلى قاعدة حتسور الجوية جنوبي إسرائيل، للمشاركة في مناورات دولية هذا الأسبوع.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن طائرة مغربية من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" حطّت صباح الأحد في قاعدة حتسور، للمشاركة في تدريب عسكري، بلا مزيد من التفاصيل.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية بشأن ما أوردته القناة، حتى الساعة 13:30ت.غ.

ونقلت القناة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم تسمِّه، قوله: "نتعاون مع مجموعة مختلفة من الدول والجيوش الأجنبية، في أثناء إجراء التدريبات والاجتماعات رفيعة المستوى والبحوث المشتركة".

واستدرك المتحدث قائلاً: "لن نتطرق إلى التعاون مع دولة معينة"، بلا تفاصيل عن التدريب العسكري وإن كان المغرب مشاركاً فيه.

وذكر موقع "واللا" العبري، إن الطائرة المغربية حطّت في إسرائيل للمشاركة في مناورات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة ستجري هذا الأسبوع.

وكان موقع البحرية الأمريكية أكد سابقاً أن المملكة المغربية ستشارك لأول مرة في مناورات عسكرية بحرية ضخمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تضمّ إسرائيل، انطلقت في 28 يونيو/حزيران الماضي، وتستمرّ حتى 10 يوليو/تموز الجاري.

وفي 2020 وقّع المغرب اتفاقاً مع إسرائيل لاستئناف العلاقات بينهما، لينضمّ إلى 3 دول عربية أخرى وقّعَت في ذات العام اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، هي الإمارات والبحرين والسودان.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us