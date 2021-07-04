قالت وسائل إعلام عبرية الأحد، إن طائرة حربية مغربية وصلت إلى قاعدة حتسور الجوية جنوبي إسرائيل، للمشاركة في مناورات دولية هذا الأسبوع.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن طائرة مغربية من طراز "لوكهيد سي-130 هيركوليز" حطّت صباح الأحد في قاعدة حتسور، للمشاركة في تدريب عسكري، بلا مزيد من التفاصيل.

ولم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية بشأن ما أوردته القناة، حتى الساعة 13:30ت.غ.

ونقلت القناة عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم تسمِّه، قوله: "نتعاون مع مجموعة مختلفة من الدول والجيوش الأجنبية، في أثناء إجراء التدريبات والاجتماعات رفيعة المستوى والبحوث المشتركة".

واستدرك المتحدث قائلاً: "لن نتطرق إلى التعاون مع دولة معينة"، بلا تفاصيل عن التدريب العسكري وإن كان المغرب مشاركاً فيه.

وذكر موقع "واللا" العبري، إن الطائرة المغربية حطّت في إسرائيل للمشاركة في مناورات عسكرية بقيادة الولايات المتحدة ستجري هذا الأسبوع.

وكان موقع البحرية الأمريكية أكد سابقاً أن المملكة المغربية ستشارك لأول مرة في مناورات عسكرية بحرية ضخمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) تضمّ إسرائيل، انطلقت في 28 يونيو/حزيران الماضي، وتستمرّ حتى 10 يوليو/تموز الجاري.

وفي 2020 وقّع المغرب اتفاقاً مع إسرائيل لاستئناف العلاقات بينهما، لينضمّ إلى 3 دول عربية أخرى وقّعَت في ذات العام اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، هي الإمارات والبحرين والسودان.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.