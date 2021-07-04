سياسة
3 دقيقة قراءة
زواج المسيار يلقى رواجاً في السعودية
قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن زواج المسيار، وهو زواج بلاد قيود، ينتشر بوتيرة متسارعة في المجتمع السعودي رغم معارضة البعض، وتتنازل النساء في هذا النوع من الزواج عن بعض حقوقهن المتعلقة بالسكن والنفقة وغيرها.
زواج المسيار يلقى رواجاً في السعودية
زواج المسيار ينتشر بوتيرة متسارعة في المجتمع السعودي رغم معارضة البعض / Reuters
4 يوليو 2021

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن زواج المسيار، وهو زواج بلا قيود تقليدية، ينتشر بوتيرة متسارعة في المجتمع السعودي رغم معارضة البعض، خصوصاً لدى الرجال غير القادرين على تحمُّل تكاليف حفلات الزفاف الباهظة.

وأفادت الوكالة بأنها وفرت من خلال مقابلات مع نحو 12 من وسطاء الزواج وأزواج مسيار، من بينهم عرسان مرتبطون في زيجات تقليدية بالفعل، نافذة على ظاهرة لا تزال مغلَّفة بالسرية والخجل رغم انتشارها ورواجها في السعودية.

وزواج المسيار هو أن يعقد الرجل زواجه على امرأة عقداً شرعيّاً مستوفي الأركان والشروط في الإسلام، لكن تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها كالسكن والنفقة والمبيت.

وتُظهِر الشهادات أنّ زواج المسيار يُنظر إليه على أنهّ "طريق وسطي" بين الزواج التقليدي وحياة العزوبية، بما يتيح للرجال تعدُّد الزيجات بلا ضغوط إعالة أسرة ثانية.

ويبحث سعوديون وكذلك وافدون من الأجانب في المملكة الذين يشكلّون نحو ثلث سكان البلاد، على تطبيقات المواعدة والمواقع المرتبطة بالزواج، عن شريكات يقبلن بزواج المسيار.

وتعتبر بعض النساء في السعودية زواج المسيار هرباً سريعاً من العنوسة أو فرصة لبداية جديدة للمطلقات والأرامل، اللاتي يكافحن من أجل الزواج مرة أخرى.

وأفاد أحد الأشخاص المقبلين على هذا النوع من الزواج، بأن زواج المسيار يكون في بعض الأحيان من خلال وسطاء الزواج (الخاطبة) على تطبيق إنستغرام، وهم يتقاضون ما يصل إلى 5000 ريال (1333 دولاراً).

وقال وسيط الزواج فهد المويس إن معظم زبائنه من "متعددي الزواج"، مشيراً إلى موظف حكومي سعودي أخفى علاقته المسيار عن زوجته الأولى.

ووفقاً لما ذكرت صحيفة الوطن السعودية عام 2018 نقلاً عن مصادر في وزارة العدل، فإن مثل هذه الزيجات غالباً ما تكون قصيرة الأجل وينتهي معظمها بالطلاق خلال فترة تتراوح بين 14 و60 يوماً.

ومن الصعب للغاية تقدير عدد هذه الزيجات في السعودية، إذ إنّ كثيراً منها لا يُوثَّق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us