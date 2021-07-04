سياسة
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نظّمه "خرّيجو تركيا".. يوم طبي مجّاني في الضفة الغربية بحضور السفير التركي
نظّمت جمعية "خريجي الجامعات التركية" يوماً طبياً مجانياً، بالتعاون مع مؤسسات محلية، في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحضور السفير التركي لدى فلسطين أحمد ديمير.
نظّمه "خرّيجو تركيا".. يوم طبي مجّاني في الضفة الغربية بحضور السفير التركي
حضر اليوم الطبي السفير التركي العامّ في فلسطين أحمد رضا ديمير ومحافظ مدينة قلقيلية رافع رواجبة / TRT Arabi
4 يوليو 2021

نظّمت جمعية "خريجي الجامعات التركية"، يوماً طبياً مجانياً، بالتعاون مع مؤسسات محلية، في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

​​​​​​​وحضر اليوم الطبي السفير التركي العامّ في فلسطين أحمد رضا ديمير، ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة.

وأشاد رواجبة بالعلاقات التركية-الفلسطينية، وأكّد أهمية "الأيام الطبية التي تجسّد أهمية كبيرة لكونها تلبّي احتياجات عدد من المواطنين".

وأطلع رواجبة السفير رضا ديمير، على أوضاع المحافظة وما تعانيه من سلسلة إجراءات إسرائيلية ممنهجة، تهدف إلى سرقة الأرض لصالح المشروع الاستيطاني.

بدوره أعرب السفير التركي عن سعادته بزيارة المحافظة والاطلاع على احتياجاتها مِن قُرب.

وقدّم الأطباء في اليوم المفتوح، خدمات طبية مجانية في 12 تخصصاً، في مقر جمعية قلقيلية النسائية، وبالشراكة مع بلدية المدينة وغرفتها التجارية.

مصدر:TRT عربي
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