أشعلت صورة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي ظهر فيها راكعاً أمام ريفكا رافيتز، مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين، مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد، صورة جديدة للرئيس الأمريكي خلال استقباله في البيت الأبيض الاثنين الماضي نظيره الإسرائيلي المنتهية ولايته ريفلين، ومديرة مكتبه رافيتز.

وتُظهِر الصورة انحناء بايدن على ركبته أمام ريفكا رافيتز مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي، التي تنتمي إلى طائفة الحريديم اليهودية المتشددة.

وانتشرت الصورة بسرعة بين الأمريكيين على وسائل التواصل، وعلّق كثيرون على الصورة بأنها "صورة الأسبوع".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن ريفلين أخبر بايدن بأن رافيتز تدير بجانب وظيفتها الصعبة، أسرة مكونة من 13 فرداً، لأنها أم لـ12 طفلاً، فما كان من بايدن إلا أن انحنى تقديراً لها.