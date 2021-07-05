أهم الأحداث:

تركيا تستلم أحد مطلوبيها المتهمين بالاحتيال من البرازيل، والرئيس الجزائري يعفو عن 18 موقوفاً من الحراك.

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تركيا تستلم أحد مطلوبيها المتهمين بالاحتيال من البرازيل

أعلنت النيابة العامة التركية في إسطنبول توقيف المدعو "محمد آيدن" في البرازيل، على خلفية تورطه في قضايا احتيال. [TRT عربي]

وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام بإسطنبول أن آيدن المُدعى عليه في قضية "بنك تشيفتليك"، جرى توقيفه من أجل استكمال الإجراءات القضائية في نطاق الدعاوى المرفوعة ضده. [TRT عربي]

وأوضح البيان أن السلطات البرازيلية ألقت القبض على آيدن الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل أنقرة. [TRT عربي]

الجزائر.. عفو رئاسي عن 18 موقوفاً من الحراك الشعبي

أقرّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، عفواً عن 18 موقوفاً من الحراك الشعبي رهن الحبس. [TRT عربي]

وقال بيان صدر عن وزارة العدل الجزائرية: "تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة الذكرى 59 لعيد الاستقلال، أوصى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتدابير رأفة لفائدة الشباب المتابعين جزائياً والموجودين رهن الحبس لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال". [TRT عربي]

وأضاف: "في هذا الإطار شرعت الجهات القضائية ابتداءً من اليوم (الأحد) في الإفراج عن هؤلاء الأشخاص الذين بلغ عددهم 18، والعملية مستمرة". [TRT عربي]