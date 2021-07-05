سياسة
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صادرات إسطنبول تحطّم رقماً قياسياً في يونيو وتصل أسواق 214 بلداً حول العالم
حطّمت مدينة إسطنبول رقماً قياسياً في تاريخها، بعدما بلغت صادراتها 7.9 مليارات دولار، خلال يونيو/حزيران الماضي. وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المُصدّرين الأتراك، فقد وصلت صادرات إسطنبول، الشهر المنصرم، إلى أسواق 214 بلداً حول العالم.
صادرات إسطنبول تحطّم رقماً قياسياً في يونيو وتصل أسواق 214 بلداً حول العالم
صادرات إسطنبول تحطّم رقماً قياسياً في يونيو/حزيران / AA
5 يوليو 2021

بلغت صادرات إسطنبول 7.9 مليارات دولار، خلال يونيو/حزيران الماضي، محطمة بذلك رقماً قياسياً في تاريخ المدينة.

وارتفعت صادرات المدينة الشهر الماضي بنسبة 70.8%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من مجلس المُصدّرين الأتراك، فقد وصلت صادرات إسطنبول، الشهر المنصرم، إلى أسواق 214 بلداً حول العالم.

وحلّت منتجات الملابس الجاهزة، في المركز الأول بين صادرات إسطنبول، حيث شكلت 15.5% من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة صادرات القطاع، خلال يونيو/حزيران الماضي، ملياراً و241 مليوناً و244 ألف دولار، محققة زيادة بنسبة 48.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما حلّت صادرات المواد الكيماوية في المركز الثاني، تلاها قطاع النحاس.

وفي حديثه للأناضول قال خلوق أوقوتور، رئيس اتحاد المصدرين بإسطنبول، إن صادرات المدينة حققت نمواً في يونيو/حزيران الماضي بنسبة 70.8%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأضاف أن هذا الاستحقاق والأرقام القياسية في صادرات المدينة جاءت على الرغم من تحديات وباء كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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