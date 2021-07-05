حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد من أن وباء كورونا (كوفيد-19) "لم يُهزَم بعد"، في وقت تتصاعد فيه المخاوف حيال المتحورة دلتا التي تنتشر في عدد من البلدان بينها روسيا، مهددة بإثارة موجة جديدة من الإصابات.

وتسارعت هذا الأسبوع وتيرة الجائحة في كل أنحاء العالم باستثناء أمريكا اللاتينية. وفي آسيا، فرضت عدة دول إغلاقاً شاملاً أو جزئياً.

وتسبب فيروس كورونا في وفاة 3.980.935 شخصاً في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية الاثنين.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد، في ذكرى الاستقلال، مواطنيه إلى تلقّي التطعيم، معتبراً ذلك "أكثر الأمور وطنيّةً على الإطلاق"، بينما لم يُسجّل في الولايات المتحدة أي تراجع في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، ويثير معدل التطعيم المنخفض في بعض المناطق قلق الخبراء.

وبخصوص الإدارة الدولية للوباء، قدّرت الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد إستر دوفلو الأحد أن الدول الغنية ارتكبت عدة "أخطاء"، وهو أمر مقلق لأن الخروج من الأزمة يتطلب التعاون.

واعتبرت دوفلو أن الدول الغربية أضاعت العديد من "الفرص للتحرك" والعمل على إنهاء الوباء من العالم، لا سيما من خلال عرقلة الدول النامية عن تلقيح سكانها على نطاق واسع.

في هذا الصدد، حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برنامج كوفاكس الهادف إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19، مؤكداً أن بلاده سددت ثمن اللقاحات لكنها لم تتسلمها حتى الآن.

وقال مادورو للتلفزيون الوطني الأحد: إن "نظام كوفاكس فشل. لقد وفينا بالتزامنا.. إما أن يرسلوا لنا اللقاحات وإما أن يعيدوا لنا المبلغ". موضحاً أن بلاده دفعت 120 مليون دولار لبرنامج منظمة الصحة العالمية دون أن تتلقى أي شيء.

وعرقلت الولايات المتحدة وصول مبلغ 10 ملايين دولار، آخر دفعة تسددها بلاده للاستفادة من كوفاكس، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا للإطاحة بنظام مادورو من السلطة، حسب تصريحات سابقة للرئيس الفنزويلي.

وأعلنت روسيا الأحد عن 25142 إصابة جديدة، في أعلى حصيلة إصابات منذ 2 يناير/كانون الثاني الماضي عندما كانت البلاد تخرج من ثاني موجة وبائية، في وقت تواجه البلاد تفشي المتحورة "دلتا".

وسجّلت روسيا لأسبوع الجاري أعداداً قياسية للوفيات جرّاء فيروس كورونا على مدى خمسة أيام متتالية. وأعلنت السبت 697 وفاة بكوفيد فيما بلغ عدد الوفيات جرّاء الوباء الأحد 663 حالة خلال 24 ساعة، وفق الأرقام الرسمية.

وسجّلت كازاخستان المجاورة الأحد 3003 إصابة جديدة بالفيروس، في حصيلة قياسية منذ ظهر الوباء في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وإزاء تسارع وتيرة الإصابات بالمتحورة "دلتا" تشهد أوروبا جدلاً محتدماً حول تلقيح أفراد الطواقم الطبية.

وفي إيطاليا، اتخذ 300 من مقدمي الرعاية الصحية إجراءات قانونية لإلغاء إلزام العاملين في المجال الطبي والصحي تلقي لقاح ضد كوفيد-19، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

في المقابل، طلب نحو مئة طبيب من الحكومة الفرنسية فرض إلزامية تلقيح جميع العاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين "قبل مطلع سبتمبر/أيلول المقبل" بهدف "تجنّب موجة رابعة".

وفي لوكسمبورغ، أعلنت الحكومة وضع رئيس الوزراء كزافييه بيتيل (48 عاماً) الأحد تحت المراقبة في المستشفى لمدة 24 ساعة "كإجراء احترازي" من أجل إجراء تحليلات إضافية، بعد أسبوع من إصابته بفيروس كورونا.

وفي بريطانيا، من المقرر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين خططه لرفع آخِر القيود الصحّية في البلاد اعتباراً من 19 يوليو/تموز الجاري. وكان مقرّراً رفع تلك القيود في 21 يونيو/حزيران الماضي، غير أنّ هذا الموعد أرجئ شهراً بسبب انتشار المتحوّرة دلتا الشديدة العدوى، والتي باتت تمثّل حاليّاً غالبيّة حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتّحدة.

ومنحت الملكة إليزابيث هيئة الصحة الوطنية العامة (ان اتش اس) التي تحتفل الاثنين بمرور 73 عاماً على تأسيسها جائزة جورج كروس، أعلى وسام مدني في البلاد، تقديراً لخدمة العاملين الصحيين خلال جائحة كوفيد-19.

وفي البرازيل حيث أودى الفيروس بأكثر من نصف مليون شخص، تظاهر عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد السبت ضد الرئيس جاير بولسونارو الذي يخضع لتحقيق أولي بشبهة تجاهل محاولة فساد في صفقة شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.