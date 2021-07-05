سياسة
2 دقيقة قراءة
لنقل تجربة أنقرة.. توقيع اتفاق بين تركيا والأردن في مجال الصناعات الدفاعية
وقّعت شركة "صناعة الآلات والكيماويات" التركية، و"المركز الأردني للتصميم والتطوير"، اتفاقية تعاون مشترك  للاستفادة من تجربة أنقرة في تصنيع "خطوط  إنتاج الأعيرة النارية".
لنقل تجربة أنقرة.. توقيع اتفاق بين تركيا والأردن في مجال الصناعات الدفاعية
تهدف الاتفاقية الموقّعة بين "شركة صناعة الآلات والكيماويات" التركية و"المركز الأردني للتصميم والتطوير"، إلى تلبية احتياجات قوات الأمن الأردني / AA
5 يوليو 2021

وقعت شركة تركية مع مركز عسكري أردني، الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الصناعات الدفاعية، بهدف نقل تجربة أنقرة في تصنيع "خطوط إنتاج الأعيرة النارية".

وتهدف الاتفاقية الموقّعة بين "شركة صناعة الآلات والكيماويات" التركية و"المركز الأردني للتصميم والتطوير"، إلى تلبية احتياجات قوات الأمن في الأردن، وفق وكالة الأناضول.

والمركز الأردني للتصميم والتطوير مؤسسة عسكرية - مدنية مستقلة، تعمل تحت مظلّة القوات المسلحة الأردنية، وتنشط في البحث والتصميم والتطوير والتصنيع في مجالات الأنظمة الدفاعية.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد فترة مفاوضات طويلة، حتى التوصل إلى مرحلة التوقيع على صفقة توريد "خطوط إنتاج الخراطيش والرصاص" من تركيا إلى الأردن، فيما يتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للخط المذكور إلى 30 مليون عيار ناري سنوياً.

وبموجب الاتفاقية، يلتزم الجانب التركي بتوفير جميع الجوانب اللوجستية المتعلقة بعملية الإنتاج، وتشمل المعدات اللازمة لإنشاء خطوط الإنتاج، وتبادل التكنولوجيا، والمساعدة الفنية، والتدريب الفني، فيما لم يكشف الجانبان عن قيمة الصفقة.

وفي عام 2019، بحث وفد من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، سبل تعزيز التعاون مع الجانب الأردني، خلال جولة أجراها الوفد التركي في مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير بالعاصمة الأردنية عمّان.

واتفق الجانبان حينها، على "تطوير مشاريع قابلة للتطبيق على أساس قاعدة رابح - رابح".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us