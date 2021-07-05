وقعت شركة تركية مع مركز عسكري أردني، الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الصناعات الدفاعية، بهدف نقل تجربة أنقرة في تصنيع "خطوط إنتاج الأعيرة النارية".

وتهدف الاتفاقية الموقّعة بين "شركة صناعة الآلات والكيماويات" التركية و"المركز الأردني للتصميم والتطوير"، إلى تلبية احتياجات قوات الأمن في الأردن، وفق وكالة الأناضول.

والمركز الأردني للتصميم والتطوير مؤسسة عسكرية - مدنية مستقلة، تعمل تحت مظلّة القوات المسلحة الأردنية، وتنشط في البحث والتصميم والتطوير والتصنيع في مجالات الأنظمة الدفاعية.

وتأتي هذه الاتفاقية بعد فترة مفاوضات طويلة، حتى التوصل إلى مرحلة التوقيع على صفقة توريد "خطوط إنتاج الخراطيش والرصاص" من تركيا إلى الأردن، فيما يتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للخط المذكور إلى 30 مليون عيار ناري سنوياً.

وبموجب الاتفاقية، يلتزم الجانب التركي بتوفير جميع الجوانب اللوجستية المتعلقة بعملية الإنتاج، وتشمل المعدات اللازمة لإنشاء خطوط الإنتاج، وتبادل التكنولوجيا، والمساعدة الفنية، والتدريب الفني، فيما لم يكشف الجانبان عن قيمة الصفقة.

وفي عام 2019، بحث وفد من رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، سبل تعزيز التعاون مع الجانب الأردني، خلال جولة أجراها الوفد التركي في مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير بالعاصمة الأردنية عمّان.

واتفق الجانبان حينها، على "تطوير مشاريع قابلة للتطبيق على أساس قاعدة رابح - رابح".