سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 يوليو/تموز 2021
أردوغان: صادرات تركيا ستتجاوز 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري / AA
6 يوليو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان: صادرات تركيا ستتجاوز 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ومصر محذرة إثيوبيا: الملء الثاني للسد يهدد الأمن والسلم إقليمياً ودولياً.

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أردوغان: صادرات تركيا ستتجاوز 200 مليار دولار بنهاية العام الجاري

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن صادرات تركيا ستحقق رقماً قياسياً بحلول نهاية العام الجاري لتبلغ 200 مليار دولار. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "المؤشرات الأولية للربع الثاني تشير إلى معدل نمو سنوي يبلغ نحو 20%". [TRT عربي]

مصر محذرة إثيوبيا: الملء الثاني للسد يهدد الأمن والسلم إقليمياً ودولياً

حذرت وزارة الري والموارد المائية المصرية من أن إصرار إثيوبيا على البدء في الملء الثاني لسد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق يهدد السلم والأمن إقليمياً ودولياً. [TRT عربي]

ولفتت وزارة الري في بيان إلى أن تلك الخطوة تعدّ "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على حوض نهر النيل"، وأشار البيان إلى أن "استغلال موارد النهر تنظمّه اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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