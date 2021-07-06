سياسة
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الجيش الأمريكي يتصدى لجسم غريب قرب سفارة واشنطن في بغداد.. ما القصة؟
مصدر أمني عراقي يقول إن "السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الإنذار، وبعدها فُعِّلت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (سي رام) وأطلقت عدة رشقات باتجاه جسم غريب بالقرب من السفارة في المنطقة الخضراء".
الجيش الأمريكي يتصدى لجسم غريب قرب سفارة واشنطن في بغداد.. ما القصة؟
تتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية / Reuters
6 يوليو 2021

أفاد مصدر أمني عراقي الثلاثاء بأن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (سي رام) تصدت لجسم غريب بالقرب من سفارة واشنطن في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر وهو ضابط برتبة نقيب في الشرطة للأناضول إن "السفارة الأمريكية أطلقت صافرات الانذار، وبعدها جرى تفعيل منظومة الدفاع الجوي الأمريكية (سي رام) وأطلقت عدة رشقات باتجاه جسم غريب بالقرب من السفارة في المنطقة الخضراء".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أن "الجسم الغريب غير معروف، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أنه طائرة مُسيَّرة".

ولم يصدر أي تعقيب فوري من السلطات العراقية أو الجانب الأمريكي حول الحادث.

وتتعرض المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية إلى جانب القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات أمريكية إلى هجمات بواسطة صواريخ الكاتيوشا أو الطائرات المُسيَّرة المفخخة.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون في العراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة من بينها كتائب حزب الله العراقي المرتبطة بإيران قد هددت باستهداف مواقع وجود القوات الأمريكية في العراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي عام 2020 القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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