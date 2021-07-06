خلصت دراسة بريطانية إلى أن احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تتراجع بشكل حاد بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" أو "فايزر".

ورصدت الدراسة مكتب الإحصاء الوطني وجامعة أوكسفورد تَشكُّل استجابة قوية للأجسام المضادة في جميع الفئات العمرية مع استخدام اللقاحين.

كما أثبت اللقاحان فاعلية مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً ويعانون مشكلات صحية غير ظاهرة مقارنة بالآخرين.

ويستند البحث الوارد في دراستين لم تجرِ مراجعتهما أو نشرهما بعد، على اختبارات للفيروس شملت 370 ألف شخص من سكان بريطانيا، وهي واحدة من أكبر الدراسات حتى الآن.

وتقدم الدراسة مزيداً من الأدلة الفعلية على أن اللقاحات المستخدمة في بريطانيا للحماية من كورونا فعالة في حماية الأشخاص من عدوى الفيروس.

فيما أظهرت الدراسة أن كلا اللقاحين أثبت فاعلية ضد السلالة المتحورة التي ظهرت في مقاطعة كينت.