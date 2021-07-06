سياسة
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دراسة جديدة.. ما مدى فاعلية جرعة واحدة من لقاح كورونا على احتمالية الإصابة؟
رصدت دراسة لمكتب الإحصاء الوطني وجامعة أوكسفورد تَشكُّل استجابة قوية للأجسام المضادة في جميع الفئات العمرية مع استخدام لقاحي "أسترازينيكا" أو "فايزر".
دراسة جديدة.. ما مدى فاعلية جرعة واحدة من لقاح كورونا على احتمالية الإصابة؟
أظهرت الدراسة أن كلا اللقاحين أثبتا فاعلية ضد السلالة المتحورة التي ظهرت في مقاطعة كينت / Reuters
6 يوليو 2021

خلصت دراسة بريطانية إلى أن احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تتراجع بشكل حاد بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" أو "فايزر".

ورصدت الدراسة مكتب الإحصاء الوطني وجامعة أوكسفورد تَشكُّل استجابة قوية للأجسام المضادة في جميع الفئات العمرية مع استخدام اللقاحين.

كما أثبت اللقاحان فاعلية مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً ويعانون مشكلات صحية غير ظاهرة مقارنة بالآخرين.

ويستند البحث الوارد في دراستين لم تجرِ مراجعتهما أو نشرهما بعد، على اختبارات للفيروس شملت 370 ألف شخص من سكان بريطانيا، وهي واحدة من أكبر الدراسات حتى الآن.

وتقدم الدراسة مزيداً من الأدلة الفعلية على أن اللقاحات المستخدمة في بريطانيا للحماية من كورونا فعالة في حماية الأشخاص من عدوى الفيروس.

فيما أظهرت الدراسة أن كلا اللقاحين أثبت فاعلية ضد السلالة المتحورة التي ظهرت في مقاطعة كينت.

مصدر:TRT عربي
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