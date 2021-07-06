تعرضت عائلة تركية في ألمانيا لاعتداء عنصري من قِبل زوجين ألمانيين بمدينة "لوبيك" بولاية شليسفيش هولشتاين شمالي البلاد.

وأفادت شرطة لوبيك في بيان الثلاثاء بأن شجاراً وقع بين عائلة تركية مكونة من 4 أشخاص وزوجين ألمانيين في 3 يوليو/تموز الجاري بساحة مولنتور وسط المدينة.

وأضاف البيان أن الأب التركي البالغ من العمر 45 عاماً وطفليه (4 و8 أعوام) أصيبا بالغاز المسيل للدموع الذي استخدمه الألماني (51 عاماً) أثناء الشجار.

وأشار إلى نقل الأب وطفليه إلى المستشفى بسيارة إسعاف في وقت لاحق.

وأوضح أن المهاجم وزوجته كانا يحملان بعض الأسلحة المحظورة وكذلك الغاز المسيل للدموع، لافتاً إلى فتح تحقيق معهما لخرق قانون السلاح.

وذكر مراسل الأناضول أن الشرطة أفرجت عن الزوجين الألمانيين بعد توقيفهما بذريعة عدم وجود سبب لاعتقالهما على الرغم من تأكيدها وجود مؤشرات على أن الحادث ينم عن كراهية الأجانب.