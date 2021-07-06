سياسة
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لماذا منع بوتين استخدام مصطلح "شامبانيا" داخل روسيا؟
قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن صناعة النبيذ الفوار "فرع مهم من الاقتصاد"، ملمحاً برغبة روسيا في حماية منتجي النبيذ المحليين.
لماذا منع بوتين استخدام مصطلح "شامبانيا" داخل روسيا؟
اعتبرت هذه الخطوة إهانة كبيرة في فرنسا التي لديها قواعد صارمة لحماية اسم الشمبانيا وسمعتها / Reuters
6 يوليو 2021

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً يمنع فيه منتجي النبيذ الفوار الأجانب من استخدام مصطلح "شامبانيا داخل بلاده".

يشمل هذا القانون منتجات العنب الفرنسية التي تشتهر بهذه التسمية، وألزم الجميع بإطلاق مصطلح "شامبونسكو" (shampanskoe) على هذا النوع من النبيذ.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن صناعة النبيذ الفوار هي "فرع مهم من الاقتصاد"، ملمحاً برغبة روسيا في حماية منتجي النبيذ المحليين.

واعتبرت هذه الخطوة إهانة كبيرة في فرنسا التي لديها قواعد صارمة لحماية اسم الشمبانيا وسمعتها، إذ دعت مجموعة صناعة الشمبانيا الرئيسية في البلاد الاثنين جميع المنتجين لوقف الصادرات إلى روسيا "حتى إشعار آخر".

ويأتي تحرك موسكو لضرب أحد أكثر القطاعات قيمة في أوروبا بوقت متوتر للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، لا سيما بعدما رفض المجلس الأوروبي اقتراحاً من فرنسا وألمانيا لعقد قمة مع بوتين، فارضاً شروطا صارمة لأي دفء في العلاقات الدبلوماسية.

مصدر:TRT عربي
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