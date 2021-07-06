ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الثلاثاء أنّ بلاده تنظر بإيجابية إلى المحادثات الجارية مع السعودية.

وقال خطيب زاده في تصريحات للصحفيين: "على السعودية أن تعرف أن إيران تؤيد تحقيق الاستقرار في المنطقة من قِبل دول المنطقة نفسها، ومن أجل تحقيق نتائج إيجابية على هذا الصعيد نرحب دائماً بالمحادثات وننظر بإيجابية إلى المحادثات مع السعودية"

بدوره أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي في مؤتمر صحفي أن "المحادثات أحرزت تقدماً جيداً... في بعض الحالات قد تكون للخلافات تعقيدات تحتاج إلى وقت لحلها".

وفي أبريل/نيسان الماضي استضافت بغداد جولات مباحثات مباشرة بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين هي الأولى منذ أن قطعت الرياض علاقاتها مع طهران في 2016.

وفي ذلك العام اعتدى إيرانيون على السفارة السعودية لدى طهران وقنصليتها في مدينة مشهد احتجاجاً على إعدام الرياض لرجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".

ويشكل العراق ساحة تنافس رئيسية بين إيران والسعودية، وهما القوتان الرئيسيتان في منطقة الخليج.

وتسعى بغداد لردم الفجوة بين جارتيها على أمل أن ينعكس ذلك إيجاباً عليها.