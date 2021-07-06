سياسة
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إيران: المحادثات مع السعودية تحرز تقدماً وننظر بإيجابية إليها
أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن" المحادثات مع السعودية أحرزت تقدماً جيداً... في بعض الحالات قد تكون للخلافات تعقيدات تحتاج إلى وقت لحلها"، فيما ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّ بلاده تنظر بإيجابية إلى المحادثات الجارية مع السعودية.
إيران: المحادثات مع السعودية تحرز تقدماً وننظر بإيجابية إليها
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنّ بلاده تنظر بإيجابية إلى المحادثات الجارية مع السعودية  / Others
6 يوليو 2021

ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الثلاثاء أنّ بلاده تنظر بإيجابية إلى المحادثات الجارية مع السعودية.

وقال خطيب زاده في تصريحات للصحفيين: "على السعودية أن تعرف أن إيران تؤيد تحقيق الاستقرار في المنطقة من قِبل دول المنطقة نفسها، ومن أجل تحقيق نتائج إيجابية على هذا الصعيد نرحب دائماً بالمحادثات وننظر بإيجابية إلى المحادثات مع السعودية"

بدوره أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي في مؤتمر صحفي أن "المحادثات أحرزت تقدماً جيداً... في بعض الحالات قد تكون للخلافات تعقيدات تحتاج إلى وقت لحلها".

وفي أبريل/نيسان الماضي استضافت بغداد جولات مباحثات مباشرة بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين هي الأولى منذ أن قطعت الرياض علاقاتها مع طهران في 2016.

وفي ذلك العام اعتدى إيرانيون على السفارة السعودية لدى طهران وقنصليتها في مدينة مشهد احتجاجاً على إعدام الرياض لرجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر بتهمة "الإرهاب".

ويشكل العراق ساحة تنافس رئيسية بين إيران والسعودية، وهما القوتان الرئيسيتان في منطقة الخليج.

وتسعى بغداد لردم الفجوة بين جارتيها على أمل أن ينعكس ذلك إيجاباً عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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