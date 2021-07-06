اتهمت إيران إسرائيل بشن هجوم تخريبي في يونيو/حزيران استهدف منشأة نووية مدنية بالقرب من العاصمة، وفقاً لوكالة أنباء إرنا الرسمية.

ونقل عن المتحدث باسم مجلس الوزراء علي ربيعي قوله إن الهجوم سعى إلى إفشال المحادثات الدائرة في فيينا حول إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية، لكن مثل هذه التصرفات ستزيد إيران قوة.

وقال ربيعي: "قام النظام الصهيوني بهذه الأعمال للإشارة إلى أنه قادر على وقف إيران وأنه لا داعي للحوار معها. لكن كلما حدث تخريب، ازدادت قوتنا."

وأعلنت إيران تفاصيل محدودة عن الهجوم الذي قالت إنه استهدف مجمعاً نووياً مترامي الأطراف يقع في مدينة كرج، التي تبعد 40 كيلومتراً شمال غربي العاصمة طهران.

وكان التلفزيون الرسمي قد أعلن في 23 يونيو/حزيران عن محاولة للهجوم على مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال ربيعي أمس الاثنين إن هناك أضراراً في السقف وإن "الأضرار التي لحقت بالمعدات لم تكن ملحوظة".

وأضاف ربيعي: "حدثت فجوة في سقف أحد السقائف الصناعية، لذا أزيل السقف لإصلاحه".

ولم تحدد السلطات الإيرانية طبيعة منشأة كرج التي جرى استهدافها.

واتهمت إيران إسرائيل في العديد من الهجمات على منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي وبقتل علماء نوويين إيرانيين في السنوات الماضية. ولم تنف إسرائيل أو تؤكد هذه المزاعم.