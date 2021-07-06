أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز، يبدأ زيارة إلى المغرب، الثلاثاء، نيابة عن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في منشور لصفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت الصفحة إن "المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز سافر اليوم نيابة عن وزير الخارجية يائير لابيد في زيارة رسمية إلى المغرب".

وأضافت أن هذه الزيارة تأتي "بعد اتصالات جمعت الوزير لابيد ونظيره المغربي ناصر بوريطة"، دون ذكر تفاصيل تلك المحادثات.

ولفتت إلى أن "أوشبيز سيلتقي بنظيره المغربي فؤاد يزوغ وكبار مسؤولي الخارجية المغربية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات".

ولم تحدد الصفحة مدة الزيارة، كما لم يصدر أي بيان رسمي من طرف الخارجية المغربية حول الأمر.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وبذلك، أصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال العام الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.