سياسة
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لـ"تعزيز العلاقات".. مسؤول إسرائيلي في زيارة رسمية إلى المغرب
بدأ المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، زيارة رسمية إلى المغرب لـ"بحث سبل تعزيز العلاقات"، وفق وسائل إعلام إسرائيلية، فيما لم تصدر الخارجية المغربية أي بيان رسمي حول الأمر.
لـ"تعزيز العلاقات".. مسؤول إسرائيلي في زيارة رسمية إلى المغرب
أصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، العام الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان / AP
6 يوليو 2021

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز، يبدأ زيارة إلى المغرب، الثلاثاء، نيابة عن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في منشور لصفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت الصفحة إن "المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز سافر اليوم نيابة عن وزير الخارجية يائير لابيد في زيارة رسمية إلى المغرب".

وأضافت أن هذه الزيارة تأتي "بعد اتصالات جمعت الوزير لابيد ونظيره المغربي ناصر بوريطة"، دون ذكر تفاصيل تلك المحادثات.

ولفتت إلى أن "أوشبيز سيلتقي بنظيره المغربي فؤاد يزوغ وكبار مسؤولي الخارجية المغربية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات".

ولم تحدد الصفحة مدة الزيارة، كما لم يصدر أي بيان رسمي من طرف الخارجية المغربية حول الأمر.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، وبذلك، أصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال العام الماضي، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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