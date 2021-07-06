قال المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي الفرنسي آرسين فينغر، إنه يرغب في إقناع القوى الكروية في أوروبا بإقامة بطولة كأس العالم كل سنتين بدلاً من إقامتها الحالية كل أربع سنوات.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد وافقت في مايو/أيار الماضي، على اقتراح تقدم به الاتحاد السعودي، خاص بتكليف الإدارة التنفيذية للفيفا بدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرة كل سنتين بدلاً من أربع، حسب النظام القائم منذ انطلاق المسابقة عام 1930.

وحصل الاقتراح على موافقة 166 عضواً مقابل رفض 22 آخرين، فيما كان بحاجة إلى أكثرية 95 صوتاً من أصل 209 اتحادات يحق لها التصويت.

وصرح مدير أرسنال السابق أرسين فينغر لمجلة "كيكر" الألمانية الرياضية، الاثنين، أنه من أنصار مقترح إقامة بطولة كأس العالم كل سنتين، بدلاً من إقامتها الحالية كل أربع سنوات.

وقال فينغر، الذي يشغل حالياً منصب مدير تطوير كرة القدم بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا): إذا أردت تحسين مستوى المباريات حول العالم، عليك أن تفكر في هذا (كأس العالم كل سنتين)؛ لأنه إلى جانب 55 دولة تابعة لليويفا، هناك 156 دولة أخرى في العالم".

وأضاف: "هناك 211 دولة الآن من الأعضاء بالفيفا، ومنها 133 لم يسبق لها المشاركة في كأس العالم. وهذه الدولة تنظر إلى كأس العالم كل أربع سنوات، دون أن يكون لديها فرصة للمشاركة فيها”.

وتابع فينغر "نحن نضمن فترة راحة بعد كل بطولة، فكر في الأمر على هذا النحو: كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ؛ 2027 بطولة أوروبية وبطولات قارية أخرى؛ 2028 كأس عالم أخرى؛ وهكذا دواليك "، قال.

وتقرر تمديد حجم كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً بداية من نسخة 2026، ومن الممكن أن تكون إقامة البطولة كل سنتين في المستقبل فكرة أخرى تساهم في مشاركة مزيد من البلدان في البطولة التي احتكرت دول أوروبا وأمريكا الجنوبية لقبها حتى الآن.

ومع ذلك، لا يوجد تاريخ انتهاء رسمي للدراسة حول المقترح، ومن المحتمل أن يستغرق أي تغيير محتمل في النظام الحالي عدداً من السنوات؛ وأي تغييرات في التقويم الدولي يجب أن يجري تمريرها من قبل المجلس الحاكم في الفيفا وربما أيضاً من قبل مؤتمر كامل لجميع الاتحادات.

وتُقام كأس العالم كل أربع سنوات منذ البطولة الافتتاحية في عام 1930 ، باستثناء عامي 1942 و 1946 عندما لم يجرِ تنظيمها بسبب الحرب العالمية الثانية.

وبالمثل، تقام البطولة الأوروبية كل أربع سنوات منذ عام 1960، باستثناء بطولة أوروبا 2020 التي جرى تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

ومن الجدير ذكره، أن فكرة إقامة كأس العام كل سنتين، وصفت من قبل بعض الدوريات الأوروبية بأنها "غير واقعية".

وعندما سُئل مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن إمكانية إقامة كأس العالم مرة كل سنتين خلال مؤتمر صحفي في أبريل/نيسان الماضي، قال مازحاً: "ربما ينبغي أن نطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا تمديد السنة نفسها، ربما يمكننا الحصول على 400 يوم في السنة".