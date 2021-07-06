نفذت القوات البحرية الروسية، تدريبات عسكرية في منطقة كراسنودار بالبحر الأسود، بمشاركة منظومة "S-400" للدفاع الجوي.

وأفاد بيان صادر عن أسطول البحر الأسود الروسي، الثلاثاء، أن القوات أجرت تدريبات عسكرية في المنطقة، بمشاركة 100 عسكري، و30 قطعة من المعدات العسكرية، فضلاً عن منظومتي صواريخ "S-400"، و"بانتسير - إس".

وكثف الجيش الروسي من تدريباته في البحر الأسود خلال الفترة الأخيرة، تزامناً مع انطلاق تدريبات حلف الناتو "سي بريز 2021" والتي تستضيفها الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وانطلقت "سي بريز 2021" في 28 يونيو/حزيران، وتنتهي في 10 يوليو/تموز، بمشاركة 30 دولة في "الناتو"، وانطلقت النسخة الأولى منها عام 1997.

ويشارك في تدريبات الناتو 5 آلاف جندي، و32 سفينة حربية، و40 طائرة، إلى جانب 18 فريقاً من القوات الخاصة.