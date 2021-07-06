سياسة
2 دقيقة قراءة
"إيطاليا ليست مخيماً للاجئين".. زعيمة حزب إيطالي معارض تهاجم فرنسا وألمانيا
هاجمت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المعارض جورجيا ميلوني، فرنسا وألمانيا بسبب تقديم سفينة فرنسية طلباً لإنزال مهاجرين في البلاد، وقالت ميلوني على صفحتها في فيسبوك "إيطاليا ليست مخيماً للاجئين في أوروبا وليست مستعمرة فرنسية أو ألمانية".
"إيطاليا ليست مخيماً للاجئين".. زعيمة حزب إيطالي معارض تهاجم فرنسا وألمانيا
تصريحات الزعيمة الإيطالية جاءت رداً على تقديم سفينة فرنسية طلباً لإنزال نحو 600 مهاجر في إيطاليا / Reuters
6 يوليو 2021

قالت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجيا ميلوني، إن إيطاليا ليست مخيماً للاجئين وليست مستعمرة فرنسية أو ألمانية.

وجاءت تصريحات ميلوني الغاضبة عقب تقديم سفينة فرنسية طلباً لإنزال مهاجرين في إيطاليا.

وقالت ميلوني على صفحتها في فيسبوك إن على السفينة التي تقل نحو 600 مهاجر غير شرعي "أن تتوجه إلى ميناء مرسيليا الفرنسي".

وأضافت: "إيطاليا ليست مخيماً للاجئين في أوروبا وليست مستعمرة فرنسية أو ألمانية".

وتساءلت السياسية الإيطالية: "أهذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه حكومة ماريو دراغي للحصول على الثناء من أوروبا؟ المعاملة مثل الخدم؟".

وقدمت سفينة أوشن فايكينغ التابعة لمنظمة "إس أو إس المتوسط" وهي منظمة فرنسية غير حكومية، طلباً للسلطات في روما لتأمين ميناء للهبوط.

وأعلنت السفينة في وقت سابق أنها تمكنت من إنقاذ 572 شخصاً في 6 عمليات بمياه المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

وليست هذه المرحلة الأولى التي تهاجم فيها الزعيمة الإيطالية سياسة فرنسا، فقد هاجمت من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسياسة بلاده الاستعمارية في إفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us