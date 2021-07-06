قالت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض، جورجيا ميلوني، إن إيطاليا ليست مخيماً للاجئين وليست مستعمرة فرنسية أو ألمانية.

وجاءت تصريحات ميلوني الغاضبة عقب تقديم سفينة فرنسية طلباً لإنزال مهاجرين في إيطاليا.

وقالت ميلوني على صفحتها في فيسبوك إن على السفينة التي تقل نحو 600 مهاجر غير شرعي "أن تتوجه إلى ميناء مرسيليا الفرنسي".

وأضافت: "إيطاليا ليست مخيماً للاجئين في أوروبا وليست مستعمرة فرنسية أو ألمانية".

وتساءلت السياسية الإيطالية: "أهذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه حكومة ماريو دراغي للحصول على الثناء من أوروبا؟ المعاملة مثل الخدم؟".

وقدمت سفينة أوشن فايكينغ التابعة لمنظمة "إس أو إس المتوسط" وهي منظمة فرنسية غير حكومية، طلباً للسلطات في روما لتأمين ميناء للهبوط.

وأعلنت السفينة في وقت سابق أنها تمكنت من إنقاذ 572 شخصاً في 6 عمليات بمياه المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

وليست هذه المرحلة الأولى التي تهاجم فيها الزعيمة الإيطالية سياسة فرنسا، فقد هاجمت من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسياسة بلاده الاستعمارية في إفريقيا.