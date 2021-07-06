أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إتمام أكثر من 90% من عملية انسحاب قواته من أفغانستان.

جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة المركزية "سنتكوم"، التي تقدم تحديثات أسبوعية حول ما تحقّق في الانسحاب من أفغانستان.

وقالت "سنتكوم"، إن وزارة الدفاع الأمريكية "سحبت ما يعادل تقريباً 984 شحنة طائرة من طراز C-17 محملة بمواد وعتاد خارج أفغانستان".

وأضافت أن واشنطن حولت أيضاً 17 ألفاً و74 قطعة من العتاد إلى الوكالة اللوجستية الدفاعية للإتلاف.

وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة سلمت رسمياً 7 مقرات إلى وزارة الدفاع الأفغانية.

وأوضحت "سنتكوم" في البيان أن القطع المتلفة من المعدات تتألف من فائض الممتلكات الشخصية الفيدرالية. وقالت إن "هذه المعدات لا تتكون من مواد دفاعية أو تعتبر معدات رئيسية".

وحدد بايدن 11 سبتمبر/أيلول المقبل موعداً نهائياً لسحب جميع القوات من أفغانستان، إذ تصر "طالبان" على انسحاب القوات الأجنبية لإنهاء حرب استمرت 20 عاماً، كلفت واشنطن حوالي 2.2 تريليون دولار، وأسفرت عن مقتل 2400 عسكري، وفقا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون الأمريكية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة.