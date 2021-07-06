سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش الأمريكي يؤكد انسحاب أكثر من 90% من قواته بأفغانستان
أكد الجيش الأمريكي انسحاب أكثر من 90% من قواته بأفغانستان، وفق القيادة المركزية "سنتكوم"، التي تراقب الوضع على الأرض.
الجيش الأمريكي يؤكد انسحاب أكثر من 90% من قواته بأفغانستان
"وزارة الدفاع الأمريكية سحبت ما يعادل تقريباً 984 شحنة طائرة من طراز C-17 محملة بمواد وعتاد خارج أفغانستان". / AFP
6 يوليو 2021

أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إتمام أكثر من 90% من عملية انسحاب قواته من أفغانستان.

جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة المركزية "سنتكوم"، التي تقدم تحديثات أسبوعية حول ما تحقّق في الانسحاب من أفغانستان.

وقالت "سنتكوم"، إن وزارة الدفاع الأمريكية "سحبت ما يعادل تقريباً 984 شحنة طائرة من طراز C-17 محملة بمواد وعتاد خارج أفغانستان".

وأضافت أن واشنطن حولت أيضاً 17 ألفاً و74 قطعة من العتاد إلى الوكالة اللوجستية الدفاعية للإتلاف.

وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة سلمت رسمياً 7 مقرات إلى وزارة الدفاع الأفغانية.

وأوضحت "سنتكوم" في البيان أن القطع المتلفة من المعدات تتألف من فائض الممتلكات الشخصية الفيدرالية. وقالت إن "هذه المعدات لا تتكون من مواد دفاعية أو تعتبر معدات رئيسية".

وحدد بايدن 11 سبتمبر/أيلول المقبل موعداً نهائياً لسحب جميع القوات من أفغانستان، إذ تصر "طالبان" على انسحاب القوات الأجنبية لإنهاء حرب استمرت 20 عاماً، كلفت واشنطن حوالي 2.2 تريليون دولار، وأسفرت عن مقتل 2400 عسكري، وفقا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون الأمريكية.

وتعاني أفغانستان حربا منذ عام 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us