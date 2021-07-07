سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 7 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 7 يوليو/تموز 2021
في تحدٍّ مفاجئ للإمارات.. السعودية تعدّل قواعد الاستيراد في الخليج / AFP
7 يوليو 2021

أهم الأحداث:

في تحدٍّ مفاجئ للإمارات.. السعودية تعدّل قواعد الاستيراد في الخليج، وأزمة تعويضات اليهود تؤجج التوتر بين بولندا وإسرائيل.

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في تحدٍّ مفاجئ للإمارات.. السعودية تعدّل قواعد الاستيراد في الخليج

عدّلت السعودية قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي لتستبعد الامتيازات الجمركية عن السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية، في خطوة تحدٍّ للإمارات. [TRT عربي]

يأتي ذلك القرار في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الحليفين التقليديين الإمارات والسعودية على خلفية عرقلة أبو ظبي اتفاقاً بشأن إنتاج النفط داخل تحالف "أوبك+"، وخلافات متزايدة بين البلدين في ملفات أساسية مثل التطبيع مع إسرائيل. [TRT عربي]

أزمة تعويضات اليهود تؤجج التوتر بين بولندا وإسرائيل

تلوح بوادر أزمة حقيقية بين بولندا وإسرائيل، على خلفية مشروع قانون جديد خاص بتعويضات اليهود، فقد استنكر زعيم الحزب الحاكم البولندي التصريحات الإسرائيلية حول الأمر، مؤكداً أن "بلاده ليست مدينة لأحد" [TRT عربي]

وفي يونيو/حزيران أقرّ البرلمان البولندي مشروع قانون يحدد هذه المطالبات بشروط معينة، مما أثار انتقاد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي وصف هذه الخطوة بأنها "عار". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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