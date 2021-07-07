سياسة
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بعد وصفه بـ"الزنجي القذر".. فتح تحقيق بفرنسا حول إهانات عنصرية بحق مبابي
المدعي العام في باريس يفتح تحقيقاً بإهانات عنصرية وجهت إلى لاعب المنتخب الفرنسي الأسمر كيليان مبابي عبر موقع تويتر وصفته بالـ”الزنجي القذر” عقب إضاعته ضربة جزاء تسببت في إقصاء المنتخب الفرنسي عن بطولة الأمم الأوروبية.
بعد وصفه بـ"الزنجي القذر".. فتح تحقيق بفرنسا حول إهانات عنصرية بحق مبابي
 التغريدة العنصرية كتبت عقب إضاعة مبابي ضربة الجزاء التي تسبب في إقصاء المنتخب الفرنسي عن بطولة الأمم الأوروبية / AFP
7 يوليو 2021

يحقق المدعي العام في باريس بإهانات عنصرية وجهت إلى لاعب المنتخب الفرنسي ذي البشرة السمراء كيليان مبابي عبر موقع تويتر عقب إضاعته ضربة الجزاء التي تسبب في إقصاء المنتخب الفرنسي عن بطولة الأمم الأوروبية.

ووفق موقع 20 minutes فُتح التحقيق في 30 يونيو/حزيران الماضي ضد "س" بتهمة "الإهانة العنصرية"، بعد الإبلاغ عن العديد من مستخدمي الإنترنت وحظر بعض الحسابات. من جانبه عهد مكتب المدعي العام في باريس بهذه التحقيقات إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبدأت التغريدات العنصرية مباشرة بعد أن أضاع مبابي ركلة الجزاء التي أقصت فرنسا من البطولة، ونشر أحدهم تغريدة تقول: "كيليان مبابي، ذلك الزنجي القذر، يستحق أن يجلد مئة جلدة ويباع في ليبيا، هذا الزنجي لا يستحق الجمهورية الفرنسية، فليذهب هذا الزنجي القذر إلى الكاميرون أو حقول القطن".

وسرعان ما حُظر الحساب الذي نشر التغريدة، ثم أبلغ أحد مستخدمي الإنترنت أن الحساب الذي نشر التغريدة العنصرية هو حسابه الشخصي ولكن أحداً سرق صورته الشخصية، وأنه ليس كاتب التغريدة.

صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية قالت إن التبليغات عن هذه الرسالة العنصرية هي التي أدت إلى فتح التحقيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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