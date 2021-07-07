هدمت السلطات الإسرائيلية الأربعاء قرية "العراقيب" الفلسطينية الواقعة في منطقة النقب (جنوب) للمرة الـ190 على التوالي.

وفي تصريح لمراسل وكالة الأناضول قال عزيز الطوري عضو "اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب" (أهلية) إن السلطات الإسرائيلية "هدمت اليوم قرية العراقيب للمرة الـ190".

وجدد الطوري تأكيد أن الأهالي سيعيدون بناء قريتهم.

ومنازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح وتقطنها 22 عائلة، وفق مراسل وكالة الأناضول.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يعيد السكان بناءها.

ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب ولكن سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم على الرغم من الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهوداً وعرباً) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948 إنّ العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.