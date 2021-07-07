سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد توقيعه "صفقة مع الشيطان".. إدانة مراهق بقتل أختين في بريطانيا
أدين مراهق بقتل شقيقتين طعناً بالسكين في حديقة بلندن العام الماضي. وكان دانيال حسين "وقَّع عقداً مكتوباً بالدم على ورقة بيضاء مع الشيطان، يتعهد فيه بقتل 6 نساء كل 6 أشهر مقابل الفوز بجائزة يانصيب، حسب الادعاء.
بعد توقيعه "صفقة مع الشيطان".. إدانة مراهق بقتل أختين في بريطانيا
قتل دانيال حسين شقيقتين بعد أن وقَّع عقداً بدمه مع شيطان للتضحية بالنساء مقابل الفوز باليانصيب وفق أقواله / TRT Español y agencias
7 يوليو 2021

أدانت هيئة محلفين مراهقاً بقتل شقيقتين طعناً بالسكين في حديقة بالعاصمة البريطانية لندن العام الماضي، في جريمة هزت الرأي العام البريطاني.

وقتل دانيال حسين الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، نيكول سمولمان (27 عاماً) وبيبا هنري (46 عاماً)، بعد أن "وقع عقداً بدمه مع شيطان للتضحية بالنساء مقابل الفوز باليانصيب"، حسب الادعاء.

ولا يعتبر المحققين القضية "هجوماً إرهابياً"، لكنهم يرون أن الجاني تعرض لـ"شكل من أشكال التطرف" بسبب تفاعله مع مواد غامضة على ما يسمى بالشبكة المظلمة "دارك ويب".

كما يعتقد المحققون أيضاً أن الجاني كان سيواصل قتل المزيد من النساء إذا لم يجرح يده عندما قتل الأختين في الحديقة العامة، وهو جرح ادعى حسين تعرُّضه له من سارق يحمل سكين، عندما توجه إلى المستشفى لتلقِّي العلاج ليده في اليوم التالي من ارتكابه الجريمة.

وخلال المحاكمة عرضت وثائق مأخوذة من منزل حسين بما في ذلك عقد مكتوب بالدم على ورقة بيضاء يُزعم أنه "اتفاق مع الشيطان يتعهد فيه بقتل 6 نساء كل 6 أشهر مقابل الفوز بجائزة يانصيب".

وبعد صدور حكم هيئة المحلفين بالذنب أجلت القاضية الحكم على حسين إلى 22 سبتمبر/أيلول المقبل وطلبت الحصول على تقارير عن صحته العقلية وتأثير مرض التوحد عليه، كما حثته على التعاون مع الأطباء.

ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من الوصول إلى سجل التصفح الكامل للجاني بعد مصادرتها أجهزة إلكترونية كان يستخدمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us