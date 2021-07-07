نشرت هيئة البثّ الإسرائيلية الأربعاء، صورة للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، متنكراً بهيئة شخص آخر.

وقالت الهيئة: "سمح جهاز الأمن العامّ (الشاباك)، بمناسبة نهاية ولاية رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، بنشر صورة له وهو يتجول في البلاد بمرافقة حراس، متنكراً بهيئة شخص آخر".

وأضافت أنّ ريفلين تنكر "بوضع لحية صناعية وشعر مستعار، دون أن يتعرّف عليه أحد".

ولم تفسر الهيئة تنكُّر الرئيس الإسرائيلي، الذي يُنهي مساء اليوم مهامَّه رسمياً، التي استمرت 7 سنوات.

وتجري في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الأربعاء مراسم تنصيب الرئيس الجديد إسحاق هرتسوغ.