سياسة
3 دقيقة قراءة
في أول هجوم من نوعه منذ انسحاب القوات الأمريكية.."طالبان" تتوغل في بادغيس
حركة طالبان تواصل تقدُّمها بولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان وتشن هجوماً على عاصمة الولاية هو الأول من نوعه منذ بدء الانسحاب الأمريكي. فيما يقول حاكم الولاية حسام الدين شمس في بيان إن "العدو (طالبان) دخل المدينة وسقطت كل المناطق".
في أول هجوم من نوعه منذ انسحاب القوات الأمريكية.."طالبان" تتوغل في بادغيس
حاكم ولاية بادغيس قال إن القوات الأمنية ستتمكن قريباً من صد المسلحين الذين دخلوا المدينة / Reuters
7 يوليو 2021

واصلت حركة طالبان الأربعاء تقدُّمها في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان، وشنت هجوماً على عاصمة الولاية هو الأول من نوعه على عاصمة إقليمية منذ بدء الانسحاب الأمريكي.

واندلع قتال عنيف في منطقة "قلعة ناو" عاصمة ولاية "بادغيس" بعد أن استولى المسلحون على جميع المناطق المحيطة بالولاية.

وقال حاكم ولاية "بادغيس" حسام الدين شمس في بيان بالفيديو: "لقد دخل العدو (طالبان) المدينة وسقطت كل المناطق"، وفق ما نقل موقع "ذا ديفينس بوست" The Defence Post الأمريكي.

وأوضح أن "القتال بدأ داخل عاصمة الولاية" ،في أول هجوم من نوعه منذ بدء الانسحاب الأمريكي من البلاد، حسب الموقع نفسه.

وأكد أن "القوات الأمنية ستتمكن قريباً من صد المسلحين الذين دخلوا المدينة، وسط الجهود الرامية إلى حماية قلعة ناو".

وفي السياق نفسه أكد رئيس مجلس الولاية عبد العزيز بك في تصريح صحفي أن "القتال مستمر في مناطق مختلفة من المدينة في الوقت الحالي".

وأكد المسؤول المحلي أن "بعض المسؤولين الأمنيين استسلموا لطالبان خلال الليل"، حسب "ذا ديفينس بوست".

كما نقل الموقع الأمريكي عن عضو مجلس الولاية ضياء غول حبيبي قولها إن "طالبان تمكنت من دخول مقر الشرطة بالمدينة والمكتب المحلي لوكالة الاستخبارات في البلاد ومديرية الأمن الوطني".

وأضافت أن "مسؤولي مجلس الولاية فروا إلى معسكر للجيش في المدينة، ولا يزال القتال مستمراً فيها".

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في تغريدة عبر تويتر الأربعاء مقتل 239 من عناصر طالبان وإصابة 157 آخرين واعتقال مقاتلين، جراء عمليات نفذتها قوات الأمن في مناطق متفرقة من البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن وطالبان في وقت تنسحب فيه القوات الأمريكية من أفغانستان، فمن المقرر أن يكتمل الانسحاب الأمريكي بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل، وفق الرئيس جو بايدن.

وأدت قطر دور الوسيط في مفاوضات بين واشنطن وطالبان أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل للأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us