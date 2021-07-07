أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، عن تعازيه في اغتيال رئيس جمهورية هاييتي جوفينيل مويس، على يد مسلحين داخل منزله.

جاء ذلك في رسالة تعزية نشرها جاوش أوغلو عبر حسابه على تويتر، الأربعاء.

وقال : "ببالغ الحزن تلقيت نبأ مقتل رئيس هاييتي جوفينيل مويس غدراً. ارقد بسلام".

وتقدم جاوش أوغلو بتعازيه لأسرة مويس والشعب الهاييتي الشقيق.

ولفت إلى أن بلاده استضافت مويس بمناسبة منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الذي عقد في يونيو/حزيران الماضي بولاية أنطاليا.

والأربعاء، اغتال مسلحون مجهولون، رئيس جمهورية هاييتي جوفينيل مويس، داخل منزله، حسب رئيس وزراء هاييتي المؤقت، كلود جوزيف.

وقال جوزيف، في بيان، إن المسلحين هاجموا منزل مويس، الأربعاء، في حوالي الساعة 1 صباحاً بالتوقيت المحلي، وقتلوا الرئيس بعدما أطلقوا النار عليه، حسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.