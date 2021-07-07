يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، رفع دعاوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ، والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي، وفق موقع أكسيوس.

يأتي ذلك بعد القرارات التي اتخذتها فيسبوك وتويتر العام الماضي، بحظر ترمب بشكل نهائي عن التغريد عبر تويتر، وحظره لمدة عامين من الكتابة عبر فيسبوك، بعد هجوم أنصار ترمب على مبنى الكابيتول عقب خسارته الانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يعلن ترمب في مؤتمر صحفي تفاصيل الدعاوى القضائية، في وقت لاحق من اليوم.

ويعتبر ترمب ما تعرّض له من حظر، اعتداء على حرية التعبير وفرض رقابة متشددة من تلك المنصات على المستخدمين، فيما صرّحت المنصتان سابقاً بأن تلك القرارات كانت حرصاً على "سلامة المجتمع ولحمايته من خطاب الكراهية".

وخلال فترة رئاسته، حاول ترمب استهداف شركات التكنولوجيا، إذ وقّع أمراً تنفيذياً يهدف إلى الحدّ من الحماية القانونية التي تحصّن منصات التواصل الاجتماعي، من تحمّل المسؤولية تجاه المحتوى الذي ينشره المستخدمون عبرها، إلا أن الرئيس الحالي جو بايدن، ألغى ذلك القرار في مايو/أيار الماضي.