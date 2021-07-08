سياسة
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دعم هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة.. مَن هرتسوغ الرئيس الجديد لإسرائيل؟
أدّى إسحاق هرتسوغ اليمين االقانونية أمام الكنيست، ليكون بذلك الرئيس الـ11 لإسرائيل، فمن يكون؟
دعم هجرة اليهود إلى فلسطين المحتلة.. مَن هرتسوغ الرئيس الجديد لإسرائيل؟
هرتسوغ كان رئيساً للوكالة اليهودية، وهي مؤسسة شبه حكومية تنشط في تشجيع اليهود حول العالم على الهجرة إلى إسرائيل.  / AP
8 يوليو 2021

أدّى إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، اليمين القانونية، أمام الكنيست، ليتسلم بذلك مهام منصبه رئيساً جديداً لإسرائيل.

ويخلف هرتسوغ الرئيس المنتهية ولايته رؤوبين ريفلين، بعد 7 سنوات غير قابلة للتمديد، كما أن الرئيس في إسرائيل لا يمتلك الكثير من الصلاحيات، التي تتركز بيد رئيس الحكومة.

وشارك في مراسم التنصيب، رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزراء ومسؤولون إسرائيليون وسفراء أجانب.

وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) قد انتخب في 2 يونيو/حزيران هرتسوغ لرئاسة الدولة بأغلبية 87 صوتاً مقابل 26 صوتاً لمنافسته ميريام بيريتس.

فمن يكون إسحاق هرتسوغ؟

وُلد في 22 سبتمبر/أيلول 1960بتل أبيب، وهو نجل الرئيس الأسبق، حاييم هرتسوغ، الذي ترأس إسرائيل في الفترة ما بين 1983-1993.

ورغم أن والده من مواليد إيرلندا، إلا أن والدته وُلدت في مصر.

وهرتسوغ حاصل على شهادة الحقوق من جامعة تل أبيب، وحصل على دورات أكاديمية أخرى في جامعتي كورنيل ونيويورك، فيما زاول مهنة المحاماة.

وفي عام 1978 انضم إلى وحدة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي.

وانتخب هرتسوغ لعضوية الكنيست للمرة الأولى عام 2003، ومن ثمّ انتخب لعضوية البرلمان عدة مرات حتى عام 2018، ليترأس بعدها الوكالة اليهودية حتى انتخابه لرئاسة إسرائيل.

والوكالة اليهودية، هي مؤسسة شبه حكومية، تنشط في تشجيع اليهود حول العالم على الهجرة إلى إسرائيل.

وتولى هرتسوغ عدداً من المناصب الوزارية، بينها وزير البناء والإسكان خلال عام 2005 ووزير السياحة عام 2007.

وتنقل هرتسوغ في حياته النيابية، ما بين حزبي "العمل" و"المعسكر الصهيوني"، وقد انتخب لرئاسة حزب "العمل" عام 2013 وحتى عام 2017، فيما يعرف عن هرتسوغ دعمه للتوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تجري مساء الأربعاء، مراسم التسليم والتسلم بين الرئيسين القديم والجديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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