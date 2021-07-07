قال الرئيس المنسق للاتحادات التركية للمصدرين بمنطقة البحر المتوسط نجدت سين، إن صادرات المنطقة حققت عائدات تجاوزت 7 مليارات دولار، في النصف الأول من 2021.

وذكر بيان صادر عن سين، أن الاتحادات سجلت أرباحاً تقدر بـ 7.32 مليار دولار، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الجاري.

وأشار البيان إلى تسجيل زيادة في حجم الصادرات بنسبة 40%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

ولفت إلى أن هولندا تصدرت قائمة الدول المستوردة بواقع 495 مليون دولار، تلاها العراق بـ495 مليوناً، ثم روسيا بـ337.4 مليون.

وتضم منطقة البحر المتوسط في تركيا 8 ولايات هي قهرمان مرعش وعثمانية وهطاي وأضنة ومرسين وأنطاليا وإسبارطة وبوردور.