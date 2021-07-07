اندلع حريق في حاوية على متن سفينة في ميناء جبل علي الرئيسي في جنوب دبي، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة الخليجية الخميس، بعد سماع دوي انفجار قوي في أرجاء المدينة.

وقال المكتب الإعلامي في تغريدة على تويتر إنّ "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

وأشارت حكومة دبي إلى أنّه لم يجرِ الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي، وذكرت أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفَيَات أو إصابات جراء الحادث.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق اندلع بسفينة قبالة ميناء جبل علي.