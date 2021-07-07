سياسة
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شاهد | حريق على متن سفينة في ميناء رئيسي في دبي بعد سماع دوي انفجار
اندلع حريق هائل على متن سفينة في ميناء جبل علي الرئيسي في جنوب دبي بعد سماع دوي انفجار. وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أن الانفجار لم يؤدِّ إلى خسائر في الأرواح.
شاهد | حريق على متن سفينة في ميناء رئيسي في دبي بعد سماع دوي انفجار
صورة متداوله للحريق الذي نشب في ميناء جبل علي بعد سماع دوي الانفجار. / مواقع التواصل
7 يوليو 2021

اندلع حريق في حاوية على متن سفينة في ميناء جبل علي الرئيسي في جنوب دبي، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة الخليجية الخميس، بعد سماع دوي انفجار قوي في أرجاء المدينة.

وقال المكتب الإعلامي في تغريدة على تويتر إنّ "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

وأشارت حكومة دبي إلى أنّه لم يجرِ الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي، وذكرت أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفَيَات أو إصابات جراء الحادث.

وقالت وسائل إعلام إماراتية إن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق اندلع بسفينة قبالة ميناء جبل علي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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