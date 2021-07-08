سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 8 يوليو/تموز 2021
وزير الدفاع التركي يناقش مع نظيره الأمريكي ملف تشغيل مطار كابل / AA
8 يوليو 2021

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يناقش مع نظيره الأمريكي ملف تشغيل مطار كابل، والأرشيف العثماني.. أمل سكان الشيخ جراح للصمود وإنكار مزاعم المستوطنين.

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وزير الدفاع التركي يناقش مع نظيره الأمريكي ملف تشغيل مطار كابل

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، آخر التطورات حول ملف تشغيل مطار كابل. [TRT عربي]

وأواخر يونيو/حزيران الماضي أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بحثت مع وفد أمريكي مجالات التعاون بخصوص تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي، بالعاصمة الأفغانية. [TRT عربي]

الأرشيف العثماني.. أمل سكان الشيخ جراح للصمود وإنكار مزاعم المستوطنين

زوّدت تركيا أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بوثائق من الأرشيف العثماني، أثبتت ملكية عائلات عربية للأرض، ودحضت مزاعم الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية. [TRT عربي]

وقال أبو حسين في تصريحات خاصة لـTRT عربي: " كرم الجاعوني أو ما يعرف اليوم بالشيخ جراح كان بملكية عائلة السعدي، والحجة الأولى التي وصلتنا مؤرخة في تاريخ 1149 هجرياً ( 1736 ميلادياً)، والثانية تعود لسنة 1313 (1895 ميلادياً)، وقد وصلتنا الوثائق من الأرشيف العثماني وتكشف أن الوثائق التي سجلت باسم المستوطنين لا أساس لها من الصحة وأنها غير حقيقية ولا أصل لها ومزيفة". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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