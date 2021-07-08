جمّدت الإدارة الأمريكية "صندوق أبراهام" الذي أُعلن إنشاؤه بعد توقيع اتفاقي تطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب إعلام عبري.

وقال موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، الأربعاء، نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية لم يسمها، إن إدارة بايدن جمدت الصندوق إلى أجل غير مسمى.

ويدور الحديث عن صندوق لاستثمارات مشتركة بين الإدارة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، بحسب المصدر ذاته.

وأُنشئ الصندوق في وقت مبكّر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي غضون ثلاثة أشهر فحص مئات الطلبات لتمويل مشاريع مختلفة، بما في ذلك بإسرائيل.

ووافق الصندوق على أكثر من 12 مشروعاً في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المالية، كما توجهت إليه مؤسسات مالية كبيرة من الولايات المتحدة بهدف المشاركة في الاستثمار وزيادة رأس مال الصندوق، بحسب المصدر ذاته.

وكان من المقرر أن يضخّ الصندوق بحسب بيانه التأسيسي ما يزيد على 3 مليارات دولار في سوق الاستثمار التنموي للقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الازدهار في الشرق الأوسط .

لكن انتخاب جو بايدن أوقف نشاط الصندوق، فبعد أدائه اليمين رئيساً للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي استقال مدير الصندوق أرييه لايتستون، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترمب، ولم تُعيّن الإدارة الأمريكية الجديدة خلفاً له، وفق المصدر ذاته.

ورغم تأييد إدارة بايدن اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية في عهد ترمب، فإنها أقلّ تحمساً بشأن تخصيص أموال لها من ميزانيتها، وفق "غلوبس".

من جانبها، علقت القناة 12 الخاصة على تقرير غلوبس بالقول: إن "الكلمات الجميلة لواشنطن وأبو ظبي بشأن استثمار مليارات الدولارات في إسرائيل باتت حبراً على ورق".

وأضافت أن تجميد "صندوق أبراهام" كان أحد أسباب إنشاء الصندوق الإماراتي للاستثمار في إسرائيل، الذي أُعلن عنه في مارس/آذار الماضي.

ولفتت إلى أن الصندوق الإماراتي الذي أُنشئ بقيمة 10 مليارات دولار أيضاً يتعثر هو الآخر.

ومنذ إعلان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عن تأسيس الصندوق لم يتقدم العمل فيه بأي شكل يذكر، باستثناء حوار عام بين ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية ونظرائهم في الإمارات حول سبل النهوض بأنشطة الصندوق، وفق المصدر ذاته.