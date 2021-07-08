سياسة
3 دقيقة قراءة
رغم تأييدها اتفاقات التطبيع.. إدارة بايدن تجمّد "صندوق أبراهام"
جمّدت واشنطن "صندوق أبراهام" الذي أُنشئ بعد توقيع اتفاقي تطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في سبتمبر/أيلول الماضي. ورغم تأييد إدارة بايدن اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية، فإنها أقلّ تحمساً بشأن تخصيص أموال لها من ميزانيتها.
رغم تأييدها اتفاقات التطبيع.. إدارة بايدن تجمّد "صندوق أبراهام"
إعلام عبري:  إدارة بايدن أقل تحمّساً بشأن تخصيص أموال من ميزانيتها لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية / Reuters
8 يوليو 2021

جمّدت الإدارة الأمريكية "صندوق أبراهام" الذي أُعلن إنشاؤه بعد توقيع اتفاقي تطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب إعلام عبري.

وقال موقع "غلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، الأربعاء، نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية لم يسمها، إن إدارة بايدن جمدت الصندوق إلى أجل غير مسمى.

ويدور الحديث عن صندوق لاستثمارات مشتركة بين الإدارة الأمريكية والإمارات وإسرائيل، بحسب المصدر ذاته.

وأُنشئ الصندوق في وقت مبكّر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي غضون ثلاثة أشهر فحص مئات الطلبات لتمويل مشاريع مختلفة، بما في ذلك بإسرائيل.

ووافق الصندوق على أكثر من 12 مشروعاً في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المالية، كما توجهت إليه مؤسسات مالية كبيرة من الولايات المتحدة بهدف المشاركة في الاستثمار وزيادة رأس مال الصندوق، بحسب المصدر ذاته.

وكان من المقرر أن يضخّ الصندوق بحسب بيانه التأسيسي ما يزيد على 3 مليارات دولار في سوق الاستثمار التنموي للقطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الازدهار في الشرق الأوسط .

لكن انتخاب جو بايدن أوقف نشاط الصندوق، فبعد أدائه اليمين رئيساً للولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي استقال مدير الصندوق أرييه لايتستون، الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترمب، ولم تُعيّن الإدارة الأمريكية الجديدة خلفاً له، وفق المصدر ذاته.

ورغم تأييد إدارة بايدن اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية في عهد ترمب، فإنها أقلّ تحمساً بشأن تخصيص أموال لها من ميزانيتها، وفق "غلوبس".

من جانبها، علقت القناة 12 الخاصة على تقرير غلوبس بالقول: إن "الكلمات الجميلة لواشنطن وأبو ظبي بشأن استثمار مليارات الدولارات في إسرائيل باتت حبراً على ورق".

وأضافت أن تجميد "صندوق أبراهام" كان أحد أسباب إنشاء الصندوق الإماراتي للاستثمار في إسرائيل، الذي أُعلن عنه في مارس/آذار الماضي.

ولفتت إلى أن الصندوق الإماراتي الذي أُنشئ بقيمة 10 مليارات دولار أيضاً يتعثر هو الآخر.

ومنذ إعلان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عن تأسيس الصندوق لم يتقدم العمل فيه بأي شكل يذكر، باستثناء حوار عام بين ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية ونظرائهم في الإمارات حول سبل النهوض بأنشطة الصندوق، وفق المصدر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us