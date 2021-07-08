أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى وجود أهداف خبيثة وراء خطط زج الاقتصاد التركي في أزمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال مشاركته في الاجتماع الموسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية.

وقال أردوغان: "الهدف الخبيث الكامن وراء محاولة الانقلاب في 15 تموز (يوليو- 2016) هو نفسه الكامن وراء خطط زج اقتصادنا في أزمة".

وأضاف أنه من الممكن أن تقدم حكومته على اتخاذ خطوات دعم إضافية للشعب، من خلال النظر إلى المسار العالمي للوباء، والتطورات الاقتصادية وغيرها من القضايا.

وأردف قائلاً: "لكي نغدو من بين الدول الأقوى حول العالم ينبغي أن نجتاز منعطف 2023 دون متاعب، ومن هنا تكتسب انتخابات 2023 أهميتها".

وأكد أردوغان أن الجهات المتآمرة ضد أنقرة، تخطط مكائدها خارج حدود تركيا، عندما فشلت في تحقيق مآربها بالداخل، وأن قوات بلاده المسلحة تمكنت من خلال عملياتها الناجحة من إحباط المؤامرات عبر مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل داعش و"PKK/YPG".