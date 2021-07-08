توصل الأردن وإسرائيل إلى اتفاق تزود بموجبه الأخيرة المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه المشتراه.

جاء ذلك على هامش لقاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، على الجانب الأردني من جسر الملك حسين، الخميس.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأردنية، إن الصفدي ولابيد اتفقا على استكمال اتفاق ضمن بروتوكول باريس الموقّع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 1994، سيرتفع بموجبه سقف الصادرات الأردنية إلى الضفة الغربية من 160 مليون دولار إلى حوالي 700 مليون دولار سنوياً، منها 470 مليون دولار للمنتجات المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

واتفق الوزيران على اجتماع الفرق الفنية خلال الأيام المقبلة لإنهاء التفاصيل الفنية حول اتفاق المياه. كما سيجري متابعة تفاصيل اتفاق رفع سقف الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية.

وأكد الصفدي ضرورة بذل الجهود "لإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب والذي يشكل سبيله الوحيد حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وشدد الصفدي على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية "اللاشرعية"، التي اعتبرها تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام.

ودعا إلى الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.