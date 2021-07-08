سياسة
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تونس.. المنظومة الصحية تنهار وسط ارتفاع عدد المصابين بكورونا
أعلنت وزارة الصحة التونسية أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.
تونس.. المنظومة الصحية تنهار وسط ارتفاع عدد المصابين بكورونا
المنظومة الصحية في تونس تتعرض للانهيار / AFP
8 يوليو 2021

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة أمس الأربعاء، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.

وقالت نصاف بن علي لراديو موزايك "نحن في وضعية كارثية, المنظومة الصحية انهارت, لا يمكن أن تجد سريراً إلا بصعوبة كبرى، نكافح لتوفير الأكسجين. الأطباء يعانون إرهاقاً غير مسبوق."

وأضافت أن "المركب يغرق" داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حالياً صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلاً عاماً في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفاً بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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