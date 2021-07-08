سياسة
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رسائل خطيرة من حماس تصل هواتف جنود إسرائيليين.. ماذا جاء فيها؟
أرسلت حركة حماس رسائل تهديد وصلت لجنود في وحدات مختلفة بالجيش الإسرائيلي، وهددت الحركة الجنود بأنها قادرة على الوصول إليهم.
رسائل خطيرة من حماس تصل هواتف جنود إسرائيليين.. ماذا جاء فيها؟
حماس هددت الجنود بأنها قادرة على الوصول إليهم
8 يوليو 2021

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس أرسلت رسائل لجنود إسرائيليين من وحدات مختلفة، مشيرة إلى أنّ الرسائل المذكورة لم تكن مجرد رسائل عادية.

وقالت إن أغلبية الجنود بلّغوا عن تلقيهم رسائل غريبة، فيما جرى إحالة الأمر للجهات الأمنية المختصة وجهاز الأمن العام (شاباك).

ووفق القناة 20 الإسرائيلية، جاء في الرسالة التي وصلت إلى الجنود "نحن نستطيع الوصول إليك، كما نستطيع إطلاق الصواريخ للمنطقة التي تقيم فيها خلال الحرب القادمة".

وأشارت القناة إلى أنّ حماس توجهت من خلال الرسائل بعرض غريب للجنود جاء فيه "إذا لم تهتم بأمرك فمن يهتم بك؟ كي تكسب حياة جيدة وأموالاً طائلة عليك التواصل معنا عبر واتس آب وتلغرام".

وذكرت أنّ الموضوع مصنّف بأنه خطير للغاية وقد أحيل للجهات المعنية لمتابعته، ونقلت عن جهات أمنية قولها "في الساعات الأخيرة وصلت رسائل من حماس لجنود في الجيش في مختلف الوحدات، في حال تلقى أحد مثل هذه الرسائل عليه عدم الاستجابة ثم حظر الرقم الذي وصلت منه وحذفها من هاتفه مباشرة".

ونقلت القناة عن جندي إسرائيلي قوله "كنت أتحدث عبر الهاتف، فجأة وصلتني رسالة عبر تطبيق واتس آب من رقم غير معروف بالنسبة لي، احتوت على تهديدات ما جعلني أشك في أمرها".

يشار إلى أنّها ليست المرّة الأولى التي تتواصل فيها حركة حماس مع جنود إسرائيليين عبر هواتفهم الشخصية، ويعد الأمر بمثابة اختراق كبير لحركة فلسطينية محاصرة، إذ تنجح في الوصول إلى أرقام الجنود دون غيرهم وتهديدهم بشكل مباشر.

مصدر:TRT عربي
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