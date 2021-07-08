كأول امرأة عربية، حققت التونسية أُنس جابر، المصنفة عاشرة عالمياً، اللقب الأكبر في مسيرتها الاحترافية بتتويجها السبت بدورة مدريد للألف نقطة، على الملاعب الترابية بفوزها في النهائي على الأمريكية جيسيكا بيغولا الرابعة عشرة 7-5، صفر-6، 6-2.

وهذا اللقب الثاني لجابر في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقباً ضمن دورات رابطة المحترفات.

ومنذ تأهلها إلى الدور ربع النهائي في بطولة ويمبلدون العام الماضي، حققت اللاعبة التونسية أُنس جابر نجاحات باهرة في ملاعب الكرة الصفراء، نافست فيها المصنفات العالميات، وأذهلت الكثير من المتابعين والمشجعين.

ضمن المصنفات الأوليات عالمياً.. بدايات ناجحة

وُلدت اللاعبة التونسية أُنس جابر سنة 1994 في مدينة قصر هلال التابعة لمحافظة المنستير التونسية.

وكانت والدة أُنس في الأثناء، تلعب كرة المضرب بشكل هاوٍ، وقررت أن تتلقى الطفلة صاحبة الأربع سنوات التدريب في لعب التنس تحت إشراف مدرب مختص. واستمر ذلك حتى بلوغها بحلول عام 2007 سن الثالثة عشرة، حين شاركت ولأول مرة في بطولة لبنان المفتوحة للتنس وفازت بلقبها الزوجي.

وفي يناير/كانون الثاني سنة 2009 شاركت أُنس في بطولة الفجيرة للتنس للناشئين في الإمارات العربية المتحدة، وفازت حينها بأول لقب فردي من الدرجة الخامسة. وفي وقت لاحق من السنة ذاتها، احتلت المركز الثاني في بطولة المغرب الدولية للناشئين من الدرجة الثانية وفازت ببطولة سماش الدولية للناشئين من الدرجة الثانية في مصر، وكلتا البطولتين فردي.

بدأت بعد ذلك اللاعبة التونسية، بتحقيق نتائج قوية في البطولات الكبرى وفازت بالعديد من الألقاب، لتدخل لأول مرة سنة 2013 بين المصنفات الـ200 الأوليات عالمياً.

واستمرت أُنس في المراوحة بمشاركاتها في البطولات بين الخاصة بالاتحاد الدولي والبطولات التابعة لجولة اللاعبات المحترفات.

نحو العالمية

نجحت أُنس سنة 2017 ولأول مرة في دخول قائمة الـ100 الأوائل عالمياً، وذلك بوصولها إلى الدور الثالث من بطولة رولان جاروس وفوزها على المصنفة السابعة حينها دومينيكا سيبلكوفا، وبدأ نجم اللاعبة التونسية يلمع منذ ذلك الحين.

وفي سنة 2018 تمكنت من الوصول إلى النهائي بعد التغلب على 3 لاعبات من المصنفات الـ25 الأوائل عالمياً، في كأس الكرملين.

ومنذ سنة 2019 شاركت بطلة كرة التنس، أُنس جابر في الجدول الرئيسي لكل بطولات الجراند سلام، وتمكنت حينها من الوصول إلى نصف نهائي إيستبورن.

وتتالت بعد ذلك الانتصارات، حتى أصبحت اللاعبة التونسية مصنفة ضمن الـ50 الأوائل عالمياً، وذلك عقب الفوز على جوهانا كونا وكارولين جارسيا وكارولين فوزنياكي، خلال دورة الجراند سلام في أستراليا المفتوحة سنة 2020، لتصبح بذلك أول لاعبة عربية تتمكن من الوصول إلى ربع نهائي بطولة الجراند سلام.

وتحتل اللاعبة التونسية اليوم الترتيب العاشر عالمياً، وكانت قد صرحت في وقت سابق أنها تطمح خلال هذا الموسم إلى دخول التصنيفات الأولى.

وبفوزها بلقب دورة مدريد للماسترز، تدخل أُنس جابر التاريخ إذ يعتبر هذا اللقب الثاني لها في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية، وسيمكنها هذا اللقب من تحسين تصنيفها واقترابها من المراتب الخمس الأولى.