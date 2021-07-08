سياسة
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للتحرر من التبعية للخارج.. أردوغان يؤكد مواصلة تركيا دعم الصناعات الدفاعية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواصلة بلاده زيادة استثماراتها في الصناعات الدفاعية حتى التحرر تماماً من التبعية للخارج.
للتحرر من التبعية للخارج.. أردوغان يؤكد مواصلة تركيا دعم الصناعات الدفاعية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
8 يوليو 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده ستواصل زيادة استثماراتها في الصناعات الدفاعية حتى التحرر تماماً من التبعية للخارج.

جاء ذلك خلال مشاركته افتراضياً في حفل افتتاح منشأة لصيانة طائرات شحن عسكرية من طراز "إيرباص إيه 400إم" في ولاية قيصري، وحفل تسلم أول طائرة جرى تحديثها من الطراز المذكور.

وأضاف أردوغان: "مصممون على اجتياز جميع المعوقات التي تواجهنا في الدفاع عن وطننا عبر الاعتماد على أنفسنا".

وأشار إلى أن "الأسلحة التي تستوردها تركيا بصعوبة كبيرة من الغرب يجري تقديمها بكميات هائلة عبر آلاف الشاحنات والطائرات إلى الإرهابيين في سوريا بذريعة محاربة تنظيم داعش".

وأردف قائلاً: "خلال العمليات العسكرية التي نفذناها خارج الحدود لضمان سلامة مواطنينا فعل من يدّعون أنهم أصدقاؤنا كل شيء لإضعافنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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