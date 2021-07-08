سياسة
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بلينكن يتهرب من وصف ولي العهد السعودي بـ"القاتل" على خلفية قضية خاشقجي
تهرب وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، من وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالقاتل، بعد التقرير الاستخباراتي السابق الذي اعتبره مسؤولاً عن مقتل خاشقجي، فكيف برر التقارب الأمريكي السعودي الأخير؟
بلينكن يتهرب من وصف ولي العهد السعودي بـ"القاتل" على خلفية قضية خاشقجي
بلينكن: الولايات المتحدة تضطر إلى التعامل مع بعض القادة ممن تكره مواقفهم من بعض القضايا             / AFP
8 يوليو 2021

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتخذت سابقاً عدة إجراءات تجاه المملكة العربية السعودية، عقب جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول، متهرّباً من وصف بن سلمان بـ"القاتل".

جاء ذلك في ردّه على سؤال لشبكة CNN الإخبارية، حول هل تعتبر الولايات المتحدة بن سلمان قاتلاً أم لا، وموقف إدارة بايدن الجديد من السعودية، تزامناً مع زيارة نائب وزير الدفاع وشقيق ولي العهد، الأمير خالد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة.

وقال بلينكن: "نحن أظهرنا التقرير الاستخباراتي الذي حمّل محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي إلى العلن، سابقاً، وقد أعطت الولايات المتحدة موافقتها على هذا التقرير بما ورد فيه من معلومات".

وتابع: "ثانياً، قمنا بفرض عقوبات على عدد من المشاركين بشكل مباشر في قتل خاشقجي، مع استمرار تأكدنا من عدم تكرار هذا الأمر في المستقبل، عبر فرض ما يسمى حظر خاشقجي، لضمان عدم تعرض أي صوت معارض إلى التخويف أو الملاحقة".

وتهرب بلينكن من الإجابة بشكل مباشر على سؤال متكرر حول "ما إذا كان يعتبر بن سلمان قاتلاً أم لا"، مؤكداً أن بلاده تضطر إلى التعامل مع بعض القادة لما يربطه بهم من قضايا، حتى لو كرهوا بعض مواقفهم.

وقد لفتت مصادر مطلعة داخل إدارة بايدن، إلى أن لقاء بلينكن مع الأمير خالد بن سلمان، كان محل نقاش وانتقاد داخلي، وفق ما أعلنته شبكة CNN.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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