سياسة
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وزير الدفاع التركي يبحث مع  نظيره الأمريكي تشغيل مطار "كابل" بأفغانستان
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، عبر اتصال هاتفي، ملف تشغيل مطار "حامد كرزاي" في العاصمة الأفغانية كابل.
وزير الدفاع التركي يبحث مع  نظيره الأمريكي تشغيل مطار "كابل" بأفغانستان
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار / AA
8 يوليو 2021

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، عبر اتصال هاتفي، ملف تشغيل مطار "حامد كرازاي" في العاصمة الأفغانية كابل.

وأشارت وزارة الدفاع التركية في بيان، الخميس، إلى أن قواتها موجودة في أفغانستان منذ 20 عاماً، وتشرف على تشغيل مطار كابل منذ 6 أعوام.

وأوضحت أن مطار كرازاي الذي يعد بمثابة بوابة أفغانستان على العالم، يحمل أهمية كبرى من أجل ضمان أمن ورفاه واستقرار الشعب الأفغاني.

وأضافت: "قواتنا تواصل أعمال توفير الدعم اللازم من أجل تشغيل مطار حامد كرازاي بعد انتهاء مهمة بعثة الدعم الحازم التابعة للناتو".

والاتصال بين أقار وأوستن، هو الثاني خلال يومين، حيث قالت الدفاع التركية أمس الأربعاء، إن الوزيرين أجريا اتصالاً هاتفياً تناولا خلاله تطورات الاجتماعات الجارية بين البلدين حول التشغيل الآمن لمطار العاصمة الأفغانية كابل، واصفة الاتصال بالإيجابي والبنّاء.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنها بحثت مع وفد أمريكي مجالات التعاون بخصوص تشغيل مطار حامد كرازاي الدولي بالعاصمة الأفغانية.

وحينها، قالت الوزارة في بيان إن الجانبين بحثا مجالات التعاون حول تشغيل مطار حامد كرازاي، بعد انتهاء مهمة "الدعم الحازم" لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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