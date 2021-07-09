أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد مواصلة تركيا دعم الصناعات الدفاعية، ورئيس وزراء إسرائيل يزور الأردن سراً ويلتقي الملك.

الجديد على TRT عربي:

كيف وصلت مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود ينذر بقيام حرب؟

"سيد السماء".. مروحية محلية تركية للاستخدام المدني تستعد للتحليق عالمياً

شاهد!

للتحرر من التبعية للخارج.. أردوغان يؤكد مواصلة تركيا دعم الصناعات الدفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده ستواصل زيادة استثماراتها في الصناعات الدفاعية حتى التحرر تماماً من التبعية للخارج. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال مشاركته افتراضياً في حفل افتتاح منشأة لصيانة طائرات شحن عسكرية من طراز "إيرباص إيه 400إم" في ولاية قيصري، وحفل تسلم أول طائرة جرى تحديثها من الطراز المذكور. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "مصممون على اجتياز جميع المعوقات التي تواجهنا في الدفاع عن وطننا عبر الاعتماد على أنفسنا". [TRT عربي]

رئيس وزراء إسرائيل يزور الأردن سراً ويلتقي الملك.. ماذا بحثا؟

كشف موقع إلكتروني إسرائيلي، الخميس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت زار المملكة الأردنية الهاشمية سراً الأسبوع الماضي، واجتمع بالملك عبد الله الثاني. [TRT عربي]

وذكر موقع "واللا" واسع الانتشار نقلاً عن مصادر لم يسمّها، أن الحديث يدور حول أول اجتماع بين ملك الأردن ورئيس وزراء إسرائيلي منذ أكثر من سنوات خمس. [TRT عربي]

وقال المصدر: إن "الاجتماع جرى في أجواء إيجابية، وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي للملك في بداية الاجتماع قبوله بصفقة بيع المياه للأردن". [TRT عربي]

وأشار إلى أن بينيت والملك عبد الله توافقا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين تل أبيب وعمّان، وذلك بعد سنوات من توتر العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني. [TRT عربي]