سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 9 يوليو/تموز 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 9 يوليو/تموز 2021
أردوغان:  تركيا ستواصل زيادة استثماراتها في الصناعات الدفاعية حتى التحرر تماماً من التبعية للخارج / AA
9 يوليو 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد مواصلة تركيا دعم الصناعات الدفاعية، ورئيس وزراء إسرائيل يزور الأردن سراً ويلتقي الملك.

الجديد على TRT عربي:

كيف وصلت مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود ينذر بقيام حرب؟

"سيد السماء".. مروحية محلية تركية للاستخدام المدني تستعد للتحليق عالمياً

شاهد!

للتحرر من التبعية للخارج.. أردوغان يؤكد مواصلة تركيا دعم الصناعات الدفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده ستواصل زيادة استثماراتها في الصناعات الدفاعية حتى التحرر تماماً من التبعية للخارج. [TRT عربي]

جاء ذلك خلال مشاركته افتراضياً في حفل افتتاح منشأة لصيانة طائرات شحن عسكرية من طراز "إيرباص إيه 400إم" في ولاية قيصري، وحفل تسلم أول طائرة جرى تحديثها من الطراز المذكور. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "مصممون على اجتياز جميع المعوقات التي تواجهنا في الدفاع عن وطننا عبر الاعتماد على أنفسنا". [TRT عربي]

رئيس وزراء إسرائيل يزور الأردن سراً ويلتقي الملك.. ماذا بحثا؟

كشف موقع إلكتروني إسرائيلي، الخميس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت زار المملكة الأردنية الهاشمية سراً الأسبوع الماضي، واجتمع بالملك عبد الله الثاني. [TRT عربي]

وذكر موقع "واللا" واسع الانتشار نقلاً عن مصادر لم يسمّها، أن الحديث يدور حول أول اجتماع بين ملك الأردن ورئيس وزراء إسرائيلي منذ أكثر من سنوات خمس. [TRT عربي]

وقال المصدر: إن "الاجتماع جرى في أجواء إيجابية، وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي للملك في بداية الاجتماع قبوله بصفقة بيع المياه للأردن". [TRT عربي]

وأشار إلى أن بينيت والملك عبد الله توافقا على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين تل أبيب وعمّان، وذلك بعد سنوات من توتر العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us