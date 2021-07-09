تسعى شركتا فايزر وبيونتيك للحصول على تصريح من أجل اعتماد جرعة ثالثة من لقاحهما المضاد لكورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت الشركتان في بيان إن الهدف من الجرعة الثالثة هو "توفير حماية مناعية معززة" للأشخاص الذين تلقوا لقاحهما.

وتأتي خطوة تحالف "فايزر- بيونتيك" بعد أن توصلتا إلى نتائج مشجعة من تجارب جارية على جرعة ثالثة من اللقاح، كما أكدتا سعيهما لمشاركة تلك النتائج مع "إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية، وسواهما من السلطات التنظيمية في الأسابيع المقبلة".

وتابع بيان الشركتين، "تُظهر البيانات الأولية للدراسة أن جرعة تحصين تُعطى بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية توفّر مستويات عالية من الأجسام المضادة للفيروس، بما في ذلك ضد المتحورة بيتا التي ظهرت في جنوب إفريقيا، وهذه المستويات أعلى بنسبة خمس إلى 10 مرات من تلك التي شوهدت بعد تلقي الجرعتين الأوليين".

وأكدت الشركتان أن لقاحهما أظهر نتائج جيدة ضد المتحورة دلتا، وأن جرعة ثالثة من اللقاح ستكون قادرة على تعزيز المناعة ضد هذه المتحورة، و"هناك اختبارات جارية لتأكيد هذه الفرضية".

ومساء الخميس أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه"، ومراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها "سي دي سي"، بياناً مشتركاً، قالتا فيه إنهما تدرسان إن كانت هناك حاجة إلى اعتماد جرعة ثالثة أم لا، ولكن في الوقت الحالي فإن جرعتين أمر كافٍ ولا حاجة إلى جرعة معززة.