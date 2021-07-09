سياسة
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بعد انتشار شائعات تتنبأ بانفصاله عن زوجته.. محمد صلاح يرد
الفرعون المصري ونجم نادي ليفربول، محمد صلاح، ينفي شائعات تناولتها بعض وسائل الإعلام تتنبأ بانفصاله عن زوجته ماجي.
بعد انتشار شائعات تتنبأ بانفصاله عن زوجته.. محمد صلاح يرد
ربما يرجع السبب لظهور تلك الشائعات بشأن الزوجين إلى إقدام صلاح سابقاً على حذف صور تجمعه بزوجته من إنستغرام / AFP
9 يوليو 2021

نفى الفرعون المصري ونجم نادي ليفربول، محمد صلاح، الخميس، شائعات تناولتها بعض وسائل الإعلام تتنبأ بانفصاله عن زوجته.

وجاء دحض صلاح لتلك الشائعات عن طريق نشره صوراً تجمعه بزوجته ماجي على حساباته على بمواقع التواصل الاجتماعي.

وربما يرجع السبب لظهور تلك الشائعات بشأن الزوجين إلى إقدام صلاح سابقاً على حذف صور تجمعه بزوجته من حسابه بموقع "إنستغرام"، ما أثار تكهنات بالطلاق.

وشارك صلاح الخميس صوراً تجمعه بزوجته وابنتيه مكة وكيان، على شاطئ البحر.

ويقضي صلاح حالياً عطلة صيفية مع عائلته في مصر، قبل دخوله معسكر فريق ليفربول الإعدادي للموسم الجديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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