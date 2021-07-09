نجحت تركيا خلال العقدين الماضيين النهوض بالقطاع الرياضي بشكل لافت، وأصبح الرياضيون الأتراك ينافسون في جميع المنافسات والبطولات العالمية في مختلف المجالات الرياضية، ويكتبون أسماءهم بأحرف ذهبية من خلال زيادة النجاحات التي يحققونها عاماً بعد عام.

وبينما كانت حصيلة تركيا الإجمالية من الميداليات ألفين و637 ميدالية عام 2009، ارتفعت إلى أكثر من 6 آلاف بحلول عام 2018، إذ تُوّجوا بأكبر عدد من الميداليات في الملاكمة مع 840 ميدالية عام 2018، تبع ذلك التايكوندو بـ564 ميدالية، والمصارعة بـ551 ميدالية، وألعاب القوى بـ496 ميدالية، والكاراتيه بـ477 ميدالية، والسباحة بـ355 ميدالية.

ويُذكر أن الرياضيين الأتراك حقّقوا أكبر عدد من البطولات في فرع المصارعة اليونانية، ففي بطولة العالم للمصارعة التي أقيمت في كازاخستان في سبتمبر/أيلول 2019، حصد التركي رضا كايا ألب الميدالية الذهبية بفوزه على نظيره الكوبي، وبذلك أصبح أول رياضي تركي يفوز ببطولة العالم في المصارعة 4 مرات. وفي بطولة المصارعة الأوروبية التي أقيمت في بوخارست في أبريل/نيسان 2019، فازت تركيا بما مجموعه 16 ميدالية (6 ذهبيات وفضيتان و8 برونزيات).

2019 سنة الإنجازات الرياضية

بعد سنوات طويلة من التحضيرات والتجهيزات، بدأت تركيا تحصد نتائج ما زرعته في المجال الرياضي، وإذا استعرضنا الإنجازات الرياضية في سنة 2019، نرى بوضوح ما حققته المنتخبات الوطنية والرياضيين من خلال احتلالهم لأعلى مراكز التصنيف على المستوى العالمي.

على مستوى الفرق، نجح المنتخب الوطني لكرة القدم في التقدم 10 خطوات إلى الأمام في التصنيف العالمي، وذلك بعد شغل شينول غونيش منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، وعلى مستوى كرة السلة حقق فريقا كرة السلة للرجال والسيدات أفضل نتائجهم بما مكّنهم من المنافسة على قمة الترتيب العالمي، ويجدر بنا التذكير بالمباراة النهائية الملحمية التي لعبها فريق الرجال لكرة السلة أمام نظيره الأمريكي في البطولة التي أُقيمت في الصين في سبتمبر/أيلول 2019، والتي تَمكَّن خلال الفريق الأمريكي من الفوز في الثواني الأخيرة بفارق ضئيل بنتيجة 81-79. وفي الكرة الطائرة تَمكَّن المنتخبان الوطنيان للرجال والسيدات من احتلال مرتبة عالية في التصنيف العالمي بالنتائج الناجحة التي حقَّقاها في البطولات الدولية التي شاركا فيها في عام 2019.

وعلى الصعيد الفردي، نجحت تركيا في حصد 27 ميدالية (7 ذهبيات و11 فضية و9 برونزيات) في بطولة التايكواندو الأوروبية الرابعة عشرة التي أقيمت في أنطاليا في أبريل/نيسان 2019، كما اختير الرياضي التركي المختصّ بالرماية بالقوس ميتا جازوز كأفضل رياضي لعام 2019. وفي بطولة الجمباز الفني الأوروبية فاز فرحات أركان بالميدالية البرونزية. وفي رفع الأثقال فاز الفريق الوطني التركي لرفع الأثقال ببطولة أوروبا التي أقيمت في أبريل/نيسان 2019 بإجمالي 3 ميداليات ذهبية و6 فضيات و5 برونزيات للرجال والسيدات.

وفي بطولة الملاكمة الأوروبية للسيدات التي أقيمت في إسبانيا في أغسطس/آب 2019، حصد الرياضيون الوطنيون ميداليتين ذهبيتين و ميداليتين برونزيتين، فيما فازت اللاعبة التركية بوسي ناز شاكر أوغلو بالميدالية الذهبية بفوزها على منافستها الصينية في بطولة العالم للملاكمة النسائية التي أقيمت في روسيا، وأصبحت بذلك بطلة العالم.

وفي السباحة فاز إمري ساكجي بالميدالية الفضية في سباق 50 متراً للرجال في سباحة الصدر في بطولة السباحة الأوروبية القصيرة التي أقيمت في غلاسكو باسكتلندا في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

منتخب الطائرة للسيدات

شارك فريق السيدات لكرة الطائرة التركي للمرة الأولى في بطولة أوروبا التي أُقيمت في رومانيا عام 1963، واعتباراً من عام 2013 بدأ المنتخب يحلّ في مراتب متقدمة على سلم التصنيف العالمي، إذ نجح في احتلال المرتبة الخامسة عالمياً حسب تصنيف FIVB لعام 2020.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حقّق منتخب تركيا للسيدات بكرة الطائرة، المرتبة الثالثة في دوري الأمم، بفوزه على نظيره الياباني في نهائي دور الأربعة بنتيجة 3-0، مُحرزاً بذلك الميدالية البرونزية بالبطولة التي استضافتها مدينة ريميني الإيطالية. وفي الجولة الأولى من البطولة فازت سيدات تركيا بـ11 مباراة من أصل 15، وتَمكَّن من تمثيل قارة أوروبا في نهائي دور الأربعة.

وللمرة الثالثة على التوالي نجحت سيدات تركيا بكرة الطائرة في دخول نهائي دور الأربعة، إذ حللن في المركز الرابع ببطولة 2018 وفي المركز الثاني ببطولة 2019، وذلك بعد فوزهن على صربيا 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في أنقرة، حيث جاء المنتخب الوطني في المركز الثاني وفاز بالميدالية الفضية للمرة الثانية في تاريخ المنظمة. وفي البطولة التي عُقدت العام الحالي، رفعت تركيا عدد الميداليات في المنظمة إلى 5 (فضيتين و3 برونزيات).

رائدات الرياضة التركية

كما هو الحال في جميع مجالات الحياة، تبرز المرأة التركية أيضاً في النجاحات التي تحققها في المجال الرياضي، فمن الكرة الطائرة إلى المصارعة، ومن الجودو إلى المبارزة، ومن التايكوندو إلى الرماية، تلوّح اللاعبات التركيات بعلم بلدهن في الأحداث والبطولات الدولية.

ولا تزال الرياضيات التركيات يصعدن بالرياضة التركية ويمثّلن بلادهن أفضل تمثيل من خلال اتباع المسار الذي شقّه كل من هالة جامبل وسعاد فتجيري آشن، اللتين مثَّلتا تركيا لأول مرة من خلال المشاركة في أولمبياد برلين عام 1936. وفي مسارهن إلى تحقيق البطولات والألقاب نجحت لاعبة الجودو هوليا شينيوت في الفوز بأول ميدالية أولمبية بعد فوزها بالمرتبة الثانية في بطولة الشباب الأوروبية عام 1991، فيما حصدت لاعبة رفع الأثقال نورجان تايلان الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا عام 2004، لتكون بذلك أول تركية تفوز بالميدالية الذهبية منذ بدء مشاركة المرأة التركية في البطولات العالمية.

وكتبت بطلة المصارعة التركية ياسمين أدار اسمها في تاريخ المصارعة النسائية بأحرف "ذهبية"، فقد نجحت في حصد الذهب لتصبح رمزاً في هذه الرياضة بعد النجاح الذي حققته في بطولة أوروبا التي أقيمت في لاتفيا عام 2016. ياسمين التي تبلغ من العمر 29 عاماً احتلت القمة الأوروبية لـ4 مرات متتالية، وأصبحت بطلة العالم في البطولة التي أُقيمت في باريس عام 2017.

وفي سن 19 سنة فازت لاعبة التايكوندو التركية زليخة آريس بالميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أقيمت في كوريا الجنوبية عام 2017، فيما فازت إرم يمان بميداليتين ذهبيتين في بطولات العالم للتايكوندو التي أقيمت في روسيا عام 2015 وإنجلترا عام 2019، وحصلت على جائزة أنجح رياضية لعام 2018 من الاتحاد العالمي للتايكواندو.

وفازت العدَّاءة الوطنية دنيز سيلين أونلو داه بميدالية ذهبية في فئة سيف النجمة للسيدات في بطولة النجوم والشباب الأوروبية التي أقيمت في سوتشي بروسيا عام 2018، واستمرت النجاحات التركية في نفس المنافسة مع وصول فريق "يلدز" الوطني للسيف النسائي إلى المركز، ومع حصد أيلين شاكر للميدالية البرونزية في فئة سيف الشابات. كما فازت المبارزة نيسانور أربيل بالميدالية الذهبية في فئة سيف النجمة للسيدات في بطولة أوروبا للناشئين والكبار التي أقيمت في إيطاليا عام 2019.