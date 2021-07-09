توفيت جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 88 عاماً.

ووفق أحد أفراد العائلة كانت جيهان أصيبت بمرض منذ أكثر من سنة ونصف السنة أو سنتين، وكانت تتلقى العلاج بالخارج لفترة ثم عادت إلى مصر لاستكمال علاجها في أحد المراكز الطبية، إلا أن حالتها تدهورت قبل أسبوعين.

وجيهان السادات اسمها الحقيقي جيهان صفوت رؤوف، ولدت في القاهرة لأب مصري يعمل أستاذاً جامعياً ويحمل الجنسية البريطانية، وأم بريطانية.

حصلت على العديد من الشهادات الجامعية منها شهادة البكالوريوس في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977، وماجستير ودكتوراه في الأدب المقارن من جامعة القاهرة أيضاً، ثم عملت لاحقاً بهيئة التدريس في الجامعة.

وتزوجت جيهان رؤوف من محمد أنور السادات في سن الخامسة عشرة، في 29 مايو/أيار عام 1949، عندما كان ضابطاً صغيراً قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية.

شاركت جيهان زوجها في الأحداث الهامة التي شهدتها مصر، منذ 23 يوليو/تموز حتى اغتياله عام 1981.

اهتمت جيهان السادات بمجال العمل العام، ولعبت دوراً بارزاً في السياسة المصرية. فأسست مشروعاً لتنظيم الأسرة، وعدلت قوانين على رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يُعرف في مصر حتى الآن بقانون جيهان.

استطاعت جيهان السادات التأثير على زوجها، حتى تم إصدار مجموعة من القوانين، خصص من خلالها 30 مقعداً في البرلمان المصري للنساء، وكذلك منهحن حق الطلاق لتعدد الزوجات والاحتفاظ بحضانة أطفالهن.

دخلت جيهان في عزلة مدة عام كامل بعد اغتيال أنور السادات، ثم استأنفت إلقاء المحاضرات وإعداد الدكتوراه في جامعة القاهرة.

كما درست جيهان السادات في جامعة ساوث كارولينا الأمريكية، وفي جامعة رادفورد في فرجينيا، وأصبحت أستاذة للدراسات الدولية في جامعة ميريلاند في عام 1993.