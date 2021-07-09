سياسة
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طالبان تسيطر على 85% من أفغانستان وتقول إنها لا تهدف إلى "اغتصاب السلطة"
أعلنت حركة طالبان أنّها "لا تهدف إلى اغتصاب السلطة بالكامل" في أفغانستان. وأوضحت أنها تتفاوض على وقف إطلاق النار مع الحكومة في كابل، "وإذا ما تكللت محادثات الدوحة بالنجاح سنوقف هجماتنا في البلاد".
طالبان تسيطر على 85% من أفغانستان وتقول إنها لا تهدف إلى "اغتصاب السلطة"
طالبان: لا نهدف إلى "اغتصاب السلطة" في أفغانستان  / AP
9 يوليو 2021

أعلن وفد حركة طالبان في موسكو أن الحركة "لا تهدف إلى اغتصاب السلطة بالكامل" في أفغانستان.

جاء ذلك على لسان ممثل مكتب الدوحة للحركة، مولوي شهاب الدين ديلاور، في تصريح للصحفيين الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال ديلاور إن الحركة استولت على 85% من أراضي أفغانستان.

وأوضح: "لقد استولينا على 174 مركزاً إقليمياً في أفغانستان. كل هذا لا يمكن أن يجري بقوة السلاح. وهذا يدل على أن المجتمع الأفغاني قد سئم من إدارة كابل وموسكو".

وأفاد ديلاور: "لا نهدف إلى اغتصاب السلطة في أفغانستان بالكامل"، معرباً عن استعدادهم لاتخاذ مبادرات لمكافحة إنتاج المخدرات وتهريبها في أفغانستان.

ودعا ديلاور، جميع المنظمات الدولية إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وأضاف: "ستكون حركة المواطنين، وتداول الشحنات التجارية على أساس القانون، وسيجري تهيئة جميع الظروف في هذا الخصوص".

وقال ديلاور إنهم يحاربون تنظيم "داعش" الإرهابي في البلاد، مبيناً بالقول "سنتخذ مبادرات لضمان عدم بقاء داعش في أفغانستان نهائياً".

وشدد على أن الولايات المتحدة لم تنفذ اتفاقيات الإفراج عن عناصر طالبان الذين أسرتهم.

وتابع: "الولايات المتحدة لم ترفع العقوبات عن بعض أعضاء طالبان، ويجب رفع جميع العقوبات المفروضة على الحركة".

من جانبه، قال محمد سهيل شاهين أحد المتحدثين باسم طالبان: "لم نتعهد لواشنطن بعدم مهاجمة عواصم الولايات في أفغانستان، هذا غير وارد في بنود مفاوضاتنا واتفاقياتنا مع الولايات المتحدة، هذا شأن داخلي ولا علاقة له بالاتفاقات المبرمة".

وأوضح شاهين: "نتفاوض على وقف إطلاق النار مع الحكومة في كابل، وإذا ما تكللت محادثات الدوحة بالنجاح سنوقف هجماتنا في البلاد. أولاً وقبل كل شيء لا بد من الحصول على نتائج حول الهيكل السياسي لأفغانستان".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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