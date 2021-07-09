أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن العالِمين أوغور شاهين وزوجته أوزلم توريجي مطورا لقاح "بيونتك" ضد فيروس كورونا سيزوران تركيا في أقرب فرصة.

وقال أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة، في أحد مساجد ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا: "سنستضيف السيد أوغور وعقيلته (العالمين التركيين المقيمين بألمانيا) في أقرب وقت، وبذلك ستتاح لنا فرصة اتخاذ خطوات أسرع بشأن لقاحات بيونتك".

ولفت الرئيس أردوغان إلى استمرار ورود دفعات من اللقاحات التي تستوردها تركيا سواء "بيونتك" أو "سينوفاك".

ولفت إلى أن إجمالي الجرعات المقدمة خلال عمليات التطعيم في البلاد تجاوز 58 مليون جرعة.

وفي الملف الأفغاني، تطرق الرئيس أردوغان إلى المفاوضات الجارية حول استمرار تركيا في تأمين وتشغيل مطار كابل عقب انسحاب حلف "الناتو".

وقال إن تركيا اتخذت قراراتها حول طبيعة المهمة التي ستتولاها في هذا البلد وما الذي تقبله أو ترفضه.

وأضاف أنه بحث هذا الموضوع مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما على هامش قمة حلف الناتو في 14 يونيو/حزيران الماضي ببروكسل، واللقاء على مستوى الوفدين التركي والأمريكي في القمة.

وأضاف أردوغان: "سنخطو هذه الخطوة في أفغانستان بالشكل الأمثل".

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار بحث الخميس مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، موضوع تشغيل مطار كابل، مؤكداً استمرار المحادثات في هذا الصدد سواء مع الولايات المتحدة أو حلف الناتو.

وبحث أقار وأوستن، عبر اتصال هاتفي، ملف تشغيل مطار "حامد كرازاي" في العاصمة الأفغانية كابل.

والاتصال، هو الثاني في يومين، حيث قالت الدفاع التركية الأربعاء، إن الوزيرين أجريا اتصالاً هاتفياً تناولا خلاله تطورات الاجتماعات الجارية بين البلدين حول التشغيل الآمن لمطار العاصمة الأفغانية كابل، واصفة الاتصال بالإيجابي والبناء.