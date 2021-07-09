قال محقق في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة إنّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تصل إلى مستوى جريمة حرب، مطالباً الدول بأن توضح لإسرائيل أن "احتلالها غير المشروع" لا يمكن أن يستمر بلا ثمن.

وكان مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يُلقي كلمة أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف، حيث قاطعت إسرائيل الجلسة لأنّها لا تعترف بتفويض لينك ولا تتعاون معه.

وقال لينك "ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية تصل إلى مستوى جريمة حرب".

وأضاف: "أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها القانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن".