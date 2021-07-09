أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الجمعة، عن حزنه لرحيل أرملة الرئيس المصري الأسبق جيهان السادات.

وقال هرتسوغ في تغريدة باللغة العربية على تويتر: "حزنت لسماع خبر رحيل السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس المصري الراحل أنور السادات".

وأضاف: "وقفت الراحلة إلى جانب زوجها الرئيس السادات، ودعمت زيارته التاريخية إلى القدس، ومن بعدها ساندته في استكمال مسيرة السلام مع إسرائيل".

وقال الرئيس الإسرائيلي، الذي تسلم مهامه رسمياً مساء الأربعاء "أتقدم باسمي وباسم دولة إسرائيل، بتعازي للرئيس (المصري عبد الفتاح السيسي) والشعب المصري".

وكانت السفارة الإسرائيلية في مصر قد قالت في تغريدة على تويتر: "تنعى سفارة دولة إسرائيل في مصر ببالغ الحزن والأسى السيدة النبيلة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتقدم خالص التعازي إلى شعب مصر".

وغيب الموت صباح الجمعة، جيهان السادات عن عمر ناهز 88 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إنها "تنعى ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام".

ومؤخراً، أفادت تقارير محلية بأن جيهان السادات رقدت في غرفة العناية المركزة بأحد المراكز الطبية العالمية لمدة 30 يوماً، عقب عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يفصح أحد من أسرة جيهان السادات عن طبيعة مرضها حتى وفاتها.

وجيهان السادات مواليد عام 1933، وكانت أول امرأة تحمل لقب "سيدة مصر الأولى"، إذ لعبت دوراً كبيراً في العمل الاجتماعي أثناء تولي زوجها رئاسة البلاد (1970-1981).

وجيهان ولدت بالقاهرة لأب مصري يحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية، وكانت تعمل مُحاضِرة في جامعة القاهرة سابقاً وأستاذاً زائراً في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضِرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية.